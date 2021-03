Lehrte

Es war schon im Dezember vergangenen Jahres grundsätzlich beschlossene Sache im Lehrter Rat: Drei Ortsfeuerwehren sollen eine Höherstufung erhalten. Grundlage ist die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans. Dabei soll Hämelerwald zur Schwerpunktfeuerwehr befördert werden, Arpke und Sievershausen werden zu Stützpunktfeuerwehren. Das muss der Rat jetzt noch in der Satzung festschreiben.

Die Lehrter SPD begrüßt das ausdrücklich, wie Reent Stade vom Ortsvereinsvorstand mitteilt. Verbunden mit der Einstufung in eine höhere Kategorie sind die Festschreibung einer personellen Mindeststärke, eine bessere materielle Ausstattung und zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten für die Mitglieder. Die können nach Angaben des Lehrter SPD-Chefs Bodo Wiechmann dadurch in höhere Dienstgrade aufsteigen.

Höhere Wertschätzung für die Einsatzkräfte

Damit sei auch eine höhere Wertschätzung der aktiven Feuerwehrkräfte verbunden. „Das große ehrenamtliche Engagement der vielen Hundert Aktiven in den Lehrter Ortsfeuerwehren ist von unschätzbarem Wert für unser Gemeinwesen“, betont Wiechmann. Ihr Einsatz verdiene höchste Anerkennung und Unterstützung. Laut Stade verfügen die drei Wehren bereits über die in der jeweiligen höheren Kategorie erforderliche Zahl von aktiven Mitgliedern. Das sind bei einer Stützpunktfeuerwehr zwölf und bei einer Schwerpunktfeuerwehr 22.

Nach der Satzungsänderung sollen die Ortsfeuerwehren Lehrte und Hämelerwald als Schwerpunktfeuerwehren, die Ortsfeuerwehren Ahlten, Arpke, Immensen und Sievershausen als Stützpunktfeuerwehren und die Ortsfeuerwehren Aligse, Kolshorn, Röddensen und Steinwedel als Grundausstattungsfeuerwehren geführt werden.

Der Rat wird am Mittwoch, 24. März, ab 18 Uhr in der Onlineratssitzung über die Änderung der Satzung diskutieren.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können an der Ratssitzung teilnehmen. Anmeldungen sind per E-Mail an sitzungsdienst@lehrte.de unter Nennung ihres Vor- und Nachnamens notwendig. Am Sitzungstag wird allen Interessierten eine E-Mail mit den notwendigen Zugangsdaten zur entsprechenden Sitzung übersandt. Die Stadt Lehrte behält sich aus technischen Gründen allerdings vor, die Anzahl der Teilnehmenden zu begrenzen.

Von Thomas Böger