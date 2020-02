Der Hämeler Wald bekommt 50.000 neue Eichen

Hämelerwald

Im Naturschutzgebiet Hämeler Wald haben massive Baumfällarbeiten begonnen. Alte Kiefern müssen weichen und für die Anpflanzung von sage und schreibe 50.000 jungen Eichen Platz machen. Auf diese Weise will das Forstamt Fuhrberg, das auch für die Revierförsterei Hämelerwald zuständig ist, das Waldgebiet massiv ökologisch aufwerten. Denn Eichenwälder gehören zu den artenreichsten Wald-Ökosystemen Deutschlands, heißt es in einer Mitteilung.

„Hierzu werden auf einer Fläche von rund drei Hektar im Februar Kiefern gefällt. In einem zweiten Schritt werden auf der entstandenen Fläche in diesem Herbst junge Eichen gepflanzt“ sagt Andreas Böttcher, zuständiger Förster des Forstamtes. Insgesamt ist die Fläche, auf der Eichen gesetzt werden, rund fünf Hektar groß. Sie befindet sich nördlich der Autobahn 2 im östlichen Teil des weiträumigen Waldgebiets. Wenn das Großprojekt beendet ist, sollen dort 50.000 junge Eichen stehen – also 10.000 pro Hektar, beziehungsweise ein Bäumchen pro Quadratmeter. Welche Kosten dabei entstehen, kann das Forstamt noch nicht beziffern.

Junge Eichen brauchen erst einmal Enge

Dass die Eichen so verhältnismäßig dicht beieinander gesetzt werden, ist nach Auskunft von Claudia Wolff, Sprecherin der Niedersächsischen Landesforsten, nicht ungewöhnlich. Die Bäumchen bräuchten die Enge, um zunächst einmal gerade und schnell nach oben zu wachsen und dabei keine Seitentriebe im unteren Stammbereich auszubilden. Erst in späteren Jahren werde der Bestand ausgedünnt.

Der Hämeler Wald ist ein ursprüngliches Laubwaldgebiet, in dem an vielen Stellen noch alte Eichen und andere Laubbäume dominieren. Er ist quasi ein letztes Überbleibsel der riesigen Wälder, die bis zum Mittelalter die Gegend bedeckten. Gerodet wurde er seinerzeit nur deswegen nicht, weil er auf einer Tonschicht steht. Der feuchte Untergrund taugte nicht zum Ackerbau. An vielen Stellen wurden später aber auch Nadelgehölze angepflanzt – etwa jene Kiefern, die nun weichen müssen. Dort wieder Eichen zu setzen, fördere die Vielfalt der Pflanzen und Tiere und stärke die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima, sagten die Experten.

Eichen stehen auf Kompensationsfläche

Bei dem insgesamt fünf Hektar großen Gebiet, das nun zunächst gerodet wird, handelt es sich um eine sogenannte Kompensationsfläche. „Wird durch Bauvorhaben die Natur erheblich beeinträchtigt, besteht eine Pflicht zum Ausgleich“, sagt Claudia Wolff. In diesem Fall gehe es um die Errichtung eines Baugebiets in Edemissen im Landkreis Peine, für das Ausgleich nötig sei, so die Sprecherin der Niedersächsischen Landesforsten.

Der 850 Hektar große Hämeler Wald und die westlich angrenzenden Sohrwiesen sind seit dem 12. Juli 2019 ein Naturschutzgebiet. Um diese Ausweisung hatte es zuvor erhebliche Diskussionen gegeben, weil dabei auch Forstwirtschaft und die Nutzung des Waldes als Erholungs- und Freizeitgebiet eingeschränkt werden. Der Hämeler Wald gehört zu den größten Laubwaldgebieten im gesamten Weser-Aller-Flachland und hat eine naturnahe Waldbodenstruktur, da seine Fläche nie als Acker- oder Grünland genutzt wurde.

