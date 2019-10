Lehrte

Von Lehrte aus in alle Welt: Das Unternehmen Häfele, ein internationaler Spezialist für Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme und Licht, hat am Donnerstag ein neues Logistikzentrum an der Mielestraße eröffnet. Es ist das zweite Versandzentrum in Deutschland, weltweit betreibt die Firma nun 53...