Entscheidung ist gefallen: Neues Gymnasium kommt an die Friedrichstraße

Lehrte

Eine der heißesten Diskussionen der Lehrter Stadtpolitik in jüngster Zeit ist beendet: Am Donnerstagabend hat der Schulausschuss den Knoten in der Debatte um die Zukunft des Gymnasiums durchschlagen und empfohlen, dass die aus allen Nähten platzende Schule einen nahezu vollständigen Neubau erhalten soll. Dieser soll aber nicht etwa auf dem Schützenplatz am Hohnhorstweg entstehen, sondern an der Friedrichstraße. Dafür müssen die dortige alte Sporthalle sowie das benachbarte sogenannte Müllerhaus abgerissen werden. Sprecher verschiedener Fraktionen lobten diese Lösung.

Die Stadtverwaltung hatte diese Variante für einen Neubau des Gymnasiums erst vor wenigen Wochen vorgelegt. Zuvor war er in politischen Sitzungen allenfalls angedeutet worden. Auch aus der Lehrter Bevölkerung hatte es Hinweise gegeben, dass man mit dem Abriss der alten Sporthalle genügend Platz für ein neues Gymnasium bekommen könnte.

Wird abgerissen, aber erst, wenn gegenüber die neue Halle im Untergeschoss entstanden ist: Die Sporthalle an der Friedrichstraße. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Kai Marlow vom Planungsbüro Mosaik stellte im Schulausschuss die Pläne eingehend vor. Der Neubau könne in zwei Etappen erledigt werden, sagte er. Zunächst soll auf dem jetzigen Schulhof an der Friedrichstraße ein zweieinhalbgeschossiges Gebäude mit Klassenräumen und einer Sporthalle im Untergeschoss entstehen. Wenn dieses fertig ist, folgen die Abrissarbeiten auf der gegenüberliegenden Seite der Straße. Dort entsteht dann das Hauptgebäude des Gymnasiums – samt Tiefgarage mit 80 Stellplätzen, Fachräumen und einem großzügigen Foyer als Veranstaltungsraum.

Der unter Denkmalschutz stehende Altbau des Gymnasiums schließlich soll vollständig saniert, mit einem neuen Anbau am Gehrkamp versehen und dann als Campus für die Oberstufe genutzt werden. Die jetzigen Anbauten aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren werden abgerissen.

Wird komplett saniert und dann zum Campus für die Oberstufe: Der denkmalgeschützte Altbau des Gymnasiums. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Marlow und Stadtbaurat Christian Bollwein skizzierten etliche Vorteile dieses Vorgehens. Der gesamte Raumbedarf des Gymnasiums passe in diese Neubauten, es sei auch genügend Fläche für den Pausenhof übrig, die Verzahnung mit der Albert-Schweitzer-Grundschule werde noch enger, Interimslösungen mit Unterricht in zusätzlichen Containern seien nicht nötig. Und schließlich müsse auch keine neue Mensa gebaut werden, weil es am Standort Friedrichstraße bereits eine solche gebe.

Ziehen Teile der Stadtverwaltung ans Hirschfeld-Forum?

Weiterer Vorteil: Wenn die Oberstufe ihre jetzigen Räume am Kurt-Hirschfeld-Forum verlässt und in den Altbau an der Friedrichstraße zieht, wird am alten Standort viel Platz frei. Dort könnten dann Teile der Stadtverwaltung einziehen, hatte Bürgermeister Frank Prüße bereits vor einigen Wochen geäußert.

Marlow betonte, dass auch auf dem Schützenplatz genug Platz für ein neues Gymnasium aus einem Guss sei. Die Schule ließe sich dort auch „in den Baubestand einfügen“, betonte er. Der geforderte Bau einer Sporthalle sei dort aber nicht möglich. Diese müsse dann möglicherweise auf einer Freifläche am Hohnhorstweg hinter dem Freibad entstehen.

Doch keiner der Lehrter Schulpolitiker brach mehr eine Lanze für ein Gymnasium auf dem Schützenplatz. Es gab vielmehr höchstes Lob für Abriss und Neubauten an der Friedrichstraße. Das sei definitiv die „bessere Idee“ und sein „sehr guter Vorschlag“, sagte SPD-Fraktionschefin Maren Thomschke. Ein Neubau auf dem Schützenplatz sei indes nicht diskutabel. Die SPD hatte diese Variante auch im Vorfeld schon vehement abgelehnt und für Anbauten an der Friedrichstraße geworben.

Denke-Jöhrens: Planung ohne Scheuklappen

CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Deneke-Jöhrens betonte zwar weiterhin, dass auch der Schützenplatz für einen Neubau des Gymnasiums „sehr gut geeignet“ sei. Aber dann fehle eben der Schützenplatz, den man an anderer Stelle neu schaffen müsse. Er freue sich indes darüber, dass man in den vergangenen Monaten in der Stadtverwaltung „unvoreingenommen an das ganze Thema herangegangen“ sei und „ohne Scheuklappen“ etwas völlig Neues überlegt habe, dass nun die eindeutig beste Lösung sei.

Auch Christoph Lokotsch ( Die Linke) lobte die Pläne für einen Neubau an der Friedrichstraße. Diese würden den Herausforderungen und den Ansprüchen der Schule am ehesten gerecht.

Alle sind dafür: Das Gymnasium soll an der Friedrichstraße nahezu komplett neu gebaut werden. Quelle: Achim Gückel

Die Diskussion um die Zukunft des Gymnasiums hatte vor mehr als zwei Jahren begonnen. Zunächst war nur die Rede von möglichen Sanierungen und Erweiterungen an der Friedrichstraße die Rede gewesen, im vergangenen Jahr kam dann der Schützenplatz als möglicher Standort ins Spiel. Dort könne ein Gymnasium aus einem Guss entstehen, hieß es insbesondere aus den Reihen der CDU. Diese Marschroute unterstützte auch der Schulvorstand des Gymnasiums mit Schulleiterin Silke Brandes an der Spitze.

Gegen ein Gymnasium auf dem Schützenplatz erhob sich jedoch erheblicher Widerstand, speziell von den Lehrter Schützen. Eine Petition für den Erhalt des Schützenplatzes unterzeichneten zwischen November und Januar fast 1500 Menschen. Im Februar erst übergab eine Delegation der Schützen die Unterschriftenlisten an den Bürgermeister.

Wird auch abgerissen: Das sogenannte Müllerhaus, das derzeit noch von der Jugendpflege und der Albert-Schweitzer-Grundschule genutzt wird. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Noch muss der Rat der Stadt dem Votum aus dem Schulausschuss zustimmen. Wann der Bau des neuen Gymnasiums beginnen könnte, ist noch unklar. Bisher ist von Kosten im Bereich knapp unter 50 Millionen Euro die Rede.

Schulvertreter und Schützen sehen Lösung mit Freude „Unser Wunsch nach einer Schule aus einem Guss ist erfüllt“: Mit diesen Worten hat Silke Brandes, Leiterin des Lehrter Gymnasiums, ihre Meinung zu einen Neubau ihrer Schule an der Friedrichstraße im Schulausschuss zusammengefasst. Der Schulvorstand habe zwar noch keinen konkreten Beschluss in der Sache gefasst, bisher habe sie aber zu der nun empfohlenen Marschroute nur positive Meinungen gehört, sagte Brandes. „Alle sind beeindruckt.“ Brandes betonte auch, dass ihre Schule nie vom Standort an der Friedrichstraße hatte weichen wollen. Wichtiger sei aber die stets beschworene „Schule aus einem Guss“ gewesen. Diese habe man zwischenzeitlich nur auf dem Schützenplatz gesehen und sich für diese Variante stark gemacht. Doch das sei mit den Plänen für die Friedrichstraße nun hinfällig geworden. Die Schulleiterin nannte den langen Diskussionsprozess um das Gymnasium schließlich sogar ein „beeindruckendes Musterbeispiel für Demokratie“. Man habe gerungen, argumentiert, gemeinsam nach einer Lösung gesucht, diese gefunden, und nun sitze „kein Verlierer am Tisch“, sagte Brandes. Schülervertreter Thore Meiwes zeigte sich ebenfalls zufrieden, sprach von einer „wichtigen Weichenstellung“ für eine „Zukunftsinvestition in der Stadt“ und sah eine der wichtigsten Forderungen der Schülerschaft erfüllt. „Wir wollten nur ungern Unterricht in Containern haben“, sagte er. Das sei nun abgewendet. Eine Elternvertreterin sprach rundheraus von einer „erfreulichen Lösung“. Auch eine Delegation von Lehrter Schützen war in der Sitzung des Schulausschusses dabei. Erich Reimann, Vorsitzender der Bürgerschützengesellschaft, lobte die nun gefundene Lösung für das Gymnasium, die den Schützenplatz unangetastet lässt, ebenso wie die Schulvertreter.

Von Achim Gückel