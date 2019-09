Hämelerwald

Hier dreht sich alles um die Lieblingsfrucht der Deutschen: Beim Apfelfest auf Gut Adolphshof in Hämelerwald, dem ältesten Bio-Betrieb in der Region Hannover, können die Besucher am Sonntag, 29. September, zwischen 11 und 17 Uhr auch an mehr als 700 Obstbäumen entlang von Wiesen und durch Allen spazieren. Da...