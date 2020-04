Haushaltsdebatte: CDU und Piraten wollen streichen und strecken

Lehrte

Die Gruppe aus CDU und Piraten im Rat hat in der aktuellen Diskussion um den städtischen Haushalt jetzt ihre Marschroute dargelegt. Dabei will sie angesichts wegbrechender Einnahmen und möglicher finanzieller Auswirkungen der Corona-Krise auch von einigen Vorhaben abrücken, die bislang in der Lehrter Politik Konsens waren. Unter anderem will die Minderheitsgruppe im Rat auf kostspielige Neubauten für die Stadtverwaltung verzichten und im Rathaus flexibleres Arbeiten zum Standard machen, die anstehenden Projekte bei der Schulentwicklung in Etappen abarbeiten, möglicherweise auf das bereits beschlossene Familienzentrum verzichten und einen Wirtschaftsförderer einstellen.

Grundsätzlich unterstützen die Christdemokraten und Piraten demonstrativ die Linie des neuen Bürgermeisters Frank Prüße ( CDU). Er habe in seinem Haushaltsentwurf unvoreingenommen und transparent die für Lehrte anstehenden Aufgaben aufgelistet, heißt es in einem Positionspapier der Gruppe CDU/Piraten. Prüße habe dabei der Politik „den Spiegel vorgehalten“ und nur die Kosten für all das aufgerechnet, was politisch gefordert werde. Die teils heftige Kritik seitens der Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke am Haushaltsentwurf Prüßes lässt die Opposition nicht gelten. „Wir sehen das ganz anders“, heißt es in der Mitteilung wörtlich.

CDU : Bürgermeister hat nachvollziehbare Zahlen entwickelt

Prüße habe lediglich die „in der Vergangenheit angelegten, aber leider nicht abgearbeiteten Vorhaben und damit die Erweiterung des Stellenplans“ dargelegt. Damit verbunden seien die geplanten Kita- und Schulneubauten, die Renovierung der Grundschulen, die Nachmittagsbetreuung an den Schulen, der Bau des Familienzentrums, die Erneuerung des Schwimmbads, Pläne für einen Neubau für die Stadtverwaltung und der Feuerwehrbedarfsplan. Aus all diesem habe Prüße „nachvollziehbare Zahlen“ entwickelt, die nichts schönten oder Folgekosten wegließen, argumentiert die Opposition.

Prüße hatte in seinem Entwurf des Stellenplans unter anderem mehr als 70 neue Mitarbeiter gefordert, was die Personalkosten explodieren ließ, eine Vielzahl davon im Bereich der Kitas. Die Ratsmehrheit war mit den Einstellungen neuer Erzieherinnen zwar einverstanden, hatte aber unter anderem den Plan abgelehnt, pro Jahr 22 Sozialassistenten ausbilden zu wollen. Die dafür notwendigen 890.000 Euro könne man vorerst sparen, meint die Ratsmehrheit. Sie schlug darüber hinaus vor, etwa die Erstellung eines Umweltkatasters oder eine Gesamtschau auf mögliche Schadstoffbelastungen in Schulen an externe Gutachter zu vergeben, statt dafür den Verwaltungsapparat aufzublähen.

Keiner will einen Doppelhaushalt

In einem Punkt sind sich allerdings Ratsmehrheit und Opposition einig: Beide Lager wollen keinen Doppelhaushalt für 2020 und 2021 mehr, wie ihn Prüße im Januar vorgestellt hatte. Man stehe wegen der Corona-Krise vor einer ungewissen Zukunft, meinen CDU und Piraten. Denn Einnahmen brechen weg, man müsse Gewerbesteuer in Millionenhöhe zurückzahlen und wisse nicht, welche finanziellen Einschnitte die Corona-Krise noch mit sich bringe. „Wir wollen auf Sicht fahren. Vielleicht können wir Ende des Jahres schon auf Basis gesicherter Zahlen besser als jetzt die Zukunft planen“, meinen CDU und Piraten.

Das sind die Pläne der Opposition im Detail:

CDU und Piraten wollen am Plan festhalten, bei der Stadt Sozialassistenten auszubilden. Statt 22, wie vom Bürgermeister vorgeschlagen, sollen es nur noch elf sein – fünf in diesem und sechs im nächsten Jahr.

An der Einstellung eines zusätzlichen Wirtschaftsförderer will die Opposition festhalten. Die bisher dafür vorgesehene Stelle in der Verwaltung sei „vom Konzept her falsch angelegt“. Ein Wirtschaftsförderer könne auch in den wichtigen Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung tätig werden könne. Bei der Hilfe für Existenzgründer und Ansiedlungen von Gewerbe sowie bei der Revitalisierung von Gewerbeflächen habe Lehrte Nachholbedarf. Ebenso könne das Stadtmarketing mehr Unterstützung gebrauchen. Und gerade nach der Corona-Krise könne ein Wirtschaftsförderer viel bewegen.

Dass die Stadtverwaltung schnell, auf neue Arbeitsmodelle wie das Homeoffice umschalten könne, ohne an Effizienz zu verlieren, zeige sich derzeit in der Corona-Krise, meint die Opposition. Der Wechsel von unterschiedlichen Schichten im Rathaus funktioniere, das Onlinearbeiten ebenso. Die Vorstellungen der CDU gehen noch weiter. Sie möchte sogenannte Standardsarbeitsplätze im Rathaus, die im Wechsel genutzt werden und für die jeder Beschäftigte seinen eigenen Laptop mitbringt. Auf diese Weise könne man auf „teure neue Prestigeverwaltungsbauten verzichten“, heißt es. Die CDU verabschiede sich damit vom Projekt Rathaus 2020, in dem es unter anderem um Neubauten für die Verwaltung geht.

Auch über das bereits beschlossene Familienzentrum gelte es neu nachzudenken, meint die CDU. „Warum müssen wir mit aller Macht an einem Familienzentrum in städtischer Hand festhalten?“, fragt die Opposition in ihrem Positionspapier. Eine Notwendigkeit dafür gebe es nicht. Denn auch die Matthäuskirchengemeinde plane bereits ein Familienzentrum in ihren Gemeinderäumen an der Goethestraße.

Die großen Neubauprojekte für das Gymnasium an der Friedrichstraße und das Schulzentrum Süd werden eine Summe von insgesamt mehr als 100 Millionen Euro verschlingen. Die Opposition will diese Kosten nun strecken und schlägt ein schrittweises Vorgehen in Bauabschnitten vor.

Die Straßenausbaubeiträge sollen weg. Darin sind sich Bürgermeister Frank Prüße und die CDU im Rat einig. Wann das geschieht, ist noch offen. Besondere Härten gelte es jedoch abzufedern, etwa die möglichen Doppelgebühren für Eckgrundstücke.

Die Opposition will auch die Aufgabenverteilung in der Stadtverwaltung neu durchleitet wissen. Dafür müsse ein externer Gutachter mit „unverstelltem Blick“ her. Diese Arbeit sei aber nicht auf die Schnelle zu erledigen und könne wohl erst im Haushalt für 2021 abgebildet werden, meint die CDU.

Von Achim Gückel