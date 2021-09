Immensen

Die Heinrich-Bokemeyer-Grundschule in Immensen hat eine neue Organisatorin für ihre Verkehrshelfer. Anna Riechelmann hat die Aufgabe von Ulrike Verlande übernommen, nachdem diese ihr Ehrenamt nach 13 Jahren abgegeben hat. Schulleiterin Birgit Rieger bedankte sich mit einem Blumenstrauß für das Engagement. „Sie haben einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit unserer Grundschulkinder in Immensen geleistet“, sagte Rieger an Verlande gewandt.

Angefangen hatte für Verlande alles vor 13 Jahren, als ihre Tochter die Heinrich-Bokemeyer- Grundschule besuchte. Schon damals war die Ortsdurchfahrt in den Morgenstunden stark befahren, und viele Autofahrer nahmen es nicht so genau mit dem Halten am Zebrastreifen an der Lüneburger Straße. Damit die Grundschüler sicher zur Schule kamen, hatte Verlande sich von der Polizei an einem Vormittag zur Verkehrshelferin ausbilden lassen.

Bis zu zwölf Helfer sind im Schuljahr im Einsatz

Über die Jahre haben sich immer wieder auch andere Eltern, Großeltern und Immenser für dieses Ehrenamt zur Verfügung gestellt. Verlande konnte zu jedem neuen Schuljahr bis zu zwölf Helfer für den Dienst gewinnen, einige von ihnen sind mittlerweile schon seit vielen Jahren dabei. Dank Verlandes guter Organisation standen die Verkehrshelfer jeden Tag von 7.35 Uhr bis kurz vor acht am Zebrastreifen, um die Grundschüler sicher über die Straße zu geleiten. Warnwesten und Kellen hat ihnen die Polizei zur Verfügung gestellt.

Verkehrshelferin Christa Potratz geleitet zwei Grundschüler sicher über die Straße. Quelle: privat

Gerade donnerstags, wenn die Müllabfuhr an der Lüneburger Straße im Einsatz ist, sind die Ehrenamtlichen sehr gefragt. „Das Warten hinter den Müllautos kalkulieren viele Autofahrer in ihr Zeitfenster nicht mit ein und ignorieren dann auch schon mal die Kinder, die über die Straße müssen“, berichtet Rieger.

Nun hat Ulrike Verlande aus den Reihen der Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer eine neue Organisatorin gefunden: Ab diesem Schuljahr übernimmt Anna Riechelmann die Aufgabe. Wer den sicheren Schulweg der rund 90 Immenser Grundschülerinnen und Grundschüler unterstützen will, kann der Schule eine E-Mail an grundschule-immensen@lehrte.de schreiben, die dann an Riechelmann weitergeleitet wird.

Von Katja Eggers