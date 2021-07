In Lehrte-Hämelerwald rückt ein Thema wieder in den Blick, das schon seit zwölf Jahren für Unmut sorgt. Seit dem Bau des Penny-Logistikzentrums am Ambosteler Weg mangelt es an einer Grüngutsammelstelle. Jetzt greifen die Sozialdemokraten in Hämelerwald und Sievershausen eine alte Forderung wieder auf.