Lehrte

Viele Passanten überqueren den Fußgängerüberweg an der Einmündung der Germaniastraße auf die Berliner Allee in diesen Tagen stets mit einem Schmunzeln. Denn was sie dort sehen, wirkt wie die konsequente Lehrter Antwort auf die erst kürzlich in Betrieb gegangenen Otto-Waalkes-Ampeln in Emden. In der Stadt an der...