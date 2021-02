Lehrte

Acht Monate vor der Kommunalwahl machen Lehrtes politische Parteien viele Vorschläge und bereiten etliche Anträge vor. Die Idee, die der Vorstand der Lehrter Grünen jetzt öffentlich gemacht hat, käme bei ihrer Verwirklichung allerdings einer Revolution gleich – zumindest für den Straßenverkehr in der südlichen Kernstadt. Die Grünen regen an, die stark befahrenen Ahltener und Iltener Straße zunächst für eine einjährige Testphase zu Einbahnstraßen zu machen. Das sorge für einen besseren Verkehrsfluss, mache die Straßen vor allem für Radfahrer sicherer und reduziere Lärm- und Abgasbelastung, argumentieren die Grünen.

Die beiden Straßenzüge gehören zu den am stärksten mit Fahrzeugen belasteten in der Kernstadt. In einer Erhebung von 2017 wurden für die Ahltener Straße auf mehreren Abschnitten zwischen 9000 und 12.000 Fahrzeuge pro Tag ermittelt. Auf der Iltener Straße waren es 7000 bis 8000. Insbesondere Anwohner der Ahltener Straße klagten in der Vergangenheit immer wieder über Lärm, Luftverschmutzung, Gefahrensituationen, dichten Verkehr und Staus vor den Ampeln. Auch im Entwurf des Verkehrsentwicklungsplans, über den derzeit diskutiert wird, ist die Ahltener Straße als Brennpunkt gekennzeichnet, an dem eine Verkehrsberuhigung oder eine Reduzierung des Verkehrs notwendig sei.

Grüne: Zu wenig Platz für alle

Die Grünen führen nun ins Feld, dass die derzeitige Situation auf beiden Straßenzügen zu wenig Platz für die Kombination von Autos, Radfahrern und Fußgängern biete. Das sei insbesondere auf der Ahltener Straße gefährlich und müsse sich ändern, „damit Eltern ihre Kinder mit einem guten Gefühl selbstständig zur Schule oder zum Sport fahren lassen können“, heißt es in einem Schreiben der Grünen.

Die Ahltener Straße: Vor allem in ihrem östlichen Abschnitt gibt es oft Staus und Verkehrsbehinderungen. Quelle: privat

Die Idee, die Probleme auf Ahltener und Iltener Straße mit einem Einbahnverkehr in den Griff zu bekommen, stammt ursprünglich von dem privaten Forum Radverkehr, das Ideen für den Verkehrsentwicklungsplan sammelt. Voraussetzung wäre allerdings, dass die Ahltener Straße, derzeit eine Landesstraße, vom Land Niedersachsen in die Zuständigkeit der Stadt Lehrte übergeht. Erst dann könnte Lehrte bestimmen, was dort passiert.

Vorschlag: Ringverkehr durch Südwesten der Stadt

Den Einbahnstraßenverkehr wollen die Grünen wie auf einem innerstädtischen Ring durch den Westen und Südwesten Lehrtes führen. Wer in Richtung Innenstadt oder Lehrte-Ost fährt, würde dann beispielsweise die Iltener Straße stadteinwärts und gegenläufig die Ahltener Straße stadtauswärts nützen.

Die Iltener Straße: Die Grünen wollen, dass der Verkehr hier zumindest in einem einjährigen Test nur in eine Richtung läuft. Quelle: Achim Gückel

„Durch diese Maßnahme wird der Verkehrsfluss auf den beiden Straßen gleichmäßiger, die Lärm- und Abgasbelastung wird geringer, und es entsteht Platz für sicheren und attraktiven Fahrradverkehr“, begründet der Grünen-Vorstand seinen Vorstoß. Der begrenzte Raum werde gerechter aufgeteilt, momentan beherrschten Autos und Lastwagen beide Straßen.

Teilsperrung war ein „erster Testlauf“

Dass ein solcher Einbahnverkehr funktionieren könne, habe sich im November und Dezember 2020 gezeigt, meinen die Grünen. Damals war der östliche Abschnitt der Ahltener Straße wegen Bauarbeiten eine Einbahnstraße. Wegen der Umleitungen lief der Verkehr tatsächlich in einer Art Ringsystem durch das Stadtgebiet. Allerdings nutzten viele Verkehrsteilnehmer auch Abkürzungen quer durch die Wohngebiete.

Ahltener Straße: Debatte um Umwidmung läuft seit Jahren Seit 2011 schon sind sich die Stadt Lehrte und das Land Niedersachsen einig, dass die Ahltener Straße innerhalb der Stadt umgewidmet werden soll. Das heißt, sie soll den Status als Landesstraße verlieren und in die Hoheit der Stadt übergehen. Erst dann könnte Lehrte dort auf eigene Faust Veränderungen vornehmen. Im Gegenzug soll das Land die Westtangente von der Stadt Lehrte übernehmen. Doch dieser behördliche Vorgang zieht sich seit zehn Jahren hin. Immerhin gab es 2014 eine Zusage der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, dass man eine entsprechende Vereinbarung ausarbeiten werde. Doch getan hat sich bislang nichts. Erst im vergangenen Jahr haben Lehrter Sozialdemokraten über ihre Landtagsabgeordnete Thordies Hanisch versucht, Schwung in die Sache zu bringen. Sie machte Druck beim Wirtschaftsministerium, erhielt aber ebenfalls nur hinhaltende Antworten. Unter anderem sei eine genaue Erfassung des Zustands der Ahltener Straße nötig, darauf habe man sich 2016 zwischen Straßenbaubehörde und Stadt geeinigt, hieß es. Zudem sei seit Ende 2017 bis Mitte 2020 eine Stelle im zuständigen Sachgebiet der Straßenbaubehörde vakant gewesen. Nach der Einarbeitungszeit der neuen Kraft werde man die Angelegenheit nun „zügig weiter verfolgen“, teilt die Behörde in einer schriftlichen Antwort an Hanisch mit. Eine bessere Zuarbeit durch die Stadt Lehrte könne die Sache nicht beschleunigen. Da die Zustandserfassung für die Ahltener Straße „im Grundsatz“ vorliege, gehe man nun aber davon aus, dass „das Umstufungsverfahren in 2021 zum Abschluss gebracht werden kann“, schreibt die Straßenbaubehörde weiter. Nach zehn Jahren könnte also aus dem Straßentausch endlich etwas werden.

Diese Teilsperrung der Ahltener Straße sei „der erste Testlauf“ gewesen, sagt Grünen-Vorstandsmitglied Sascha Baumgärtner, der selbst dort wohnt. Die geforderte einjährige Testphase solle nun zeigen, wie sich der Verkehr in der Stadt verändere, ob es zu neuen Verkehrsbehinderungen komme, Ausweichverkehr in den Querstraßen entstehe und mehr Menschen auf das Rad steigen oder zu Fuß gehen.

Sollte die Testphase Erfolg haben, müsse man gemeinsam mit Anliegern und Verkehrsexperten an neuen baulichen Lösungen für beide Straße arbeiten, sagt Baumgärtner. Neben dem Wunsch nach Fußwegen, die zum Flanieren einladen, sicheren Radwegen und Parkraum für Anlieger mit öffentlich zugänglichen Ladesäulen für E-Fahrzeuge gebe es auch die Idee, mehr Grün in die Straßen zu bringen.

„Kopenhagen und Amsterdam machen es vor“

„Andere Städte wie Kopenhagen und Amsterdam machen uns vor, wie aus viel befahrenen Straßen Verkehrsflächen für alle werden”, sagt Armin Albat vom Lehrter Forum Radverkehr, der auch Mitglied bei den Grünen ist. Ob die Idee mit dem Ringverkehr eine Chance hat, wird sich unter anderem in den demnächst anstehenden Debatten um den Lehrter Verkehrsentwicklungsplan zeigen.

Von Achim Gückel