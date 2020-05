Radschnellweg: Grüne dringen auf schnellen Grundsatzbeschluss

Lehrte

Die Lehrter Grünen machen Druck für eine schnelle Grundsatzentscheidung für den Bau eines Radschnellwegs zwischen der hannoverschen Stadtgrenze und der Kernstadt. Lehrte könne damit mitten in der Corona-Krise ein wichtiges Zeichen für eine ökologische, lokale Verkehrspolitik setzen, meint Andrea Buchholz, Sprecherin des Lehrter Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen. Das Thema wird demnächst im Ortsrat Ahlten beraten. Schon am 10. Juni könnte der Rat der Stadt sein Votum abgeben.

Das Thema Radschnellweg ist in Lehrte schon seit rund vier Jahren in der Diskussion. 2016 gab es eine erste Machbarkeitsstudie, die eine Streckenführung von Hannover nach Lehrte als deutlich einfacher zu realisieren einstufte, als etwa eine nach Laatzen oder Garbsen. Im Jahr 2018 legte der Rat der Stadt die Sache aber mit Mehrheit und gegen das Votum der Grünen auf Eis. Zwar bekomme die Stadt für den Bau der Trasse von Anderten über Ahlten bis zum Lehrter Rathaus hohe Zuschüsse, unklar seien aber die Folgekosten. Außerdem gebe es in der Stadt wichtigere Projekte, um den Radverkehr voranzubringen.

Neuer Bürgermeister bring Thema wieder in Debatte

2018 waren die Baukosten für die 4,3 Kilometer lange Strecke von Anderten bis zum Lehrter Rathaus mit 1,6 Millionen Euro angegeben worden. 75 Prozent davon sollten über ein Förderprogramm des Landes finanziert werden, Lehrte hätte also noch 400.000 Euro zahlen sollen. Im Bürgermeisterwahlkampf 2019 kamen alternative Trassenführungen auf den Tisch, der damalige Kandidat und jetzige Rathauschef Frank Prüße sprach sich für den Radschnellweg aus. Im Februar, also nur gut vier Monate nach seinem Amtsantritt, stellte Prüße das Thema erneut zur Diskussion.

Der Ortsrat in Ahlten, durch dessen Gemarkung der größte Teil der Trasse verlaufen würde, hatte über den Radschnellweg schon in einer Sitzung Anfang März gesprochen, das Thema aber vertagt. Nun erinnern die Grünen daran, dass die Region Hannover nach wie vor Bereitschaft zeige, das sogenannte Leuchtturmprojekt einer lokalen Verkehrswende fortzusetzen. Der Lehrter Rat müsse die Entscheidung dazu nun zügig treffen, betont Kurt Nelles, Co-Sprecher der Grünen. Denn auch der seit kurzer Zeit vorliegende Entwurf des Lehrter Verkehrsentwicklungsplans schlage vor, das Radwegenetz in und um Lehrte mit Vorrang weiterzuentwickeln und empfehle auch den Bau des Radschnellwegs.

Zwei alternative Routen liegen vor

Für den Verlauf des Schnellwegs im Gebiet der Stadt gibt es zwei Vorschläge: Schon vor einigen Jahren hatte die Metropolregion Hannover in ihrer Studie eine Route vom Ahltener Bahnhof durch die Birkenstraße über die asphaltierten Feldwege zur Lehrter Feldstraße erstellt. Alternativ hatte die Lehrter CDU eine Route nördlich der Bahn über die Fahrradtunnel am Gleisdreieck, die Schillerstraße und den Eisenbahnlängsweg vorgeschlagen. Auch der Verkehrsentwicklungsplan empfiehlt laut den Grünen nun eine vertiefende Untersuchung beider Routen.

Vorstandsmitglieder der Grünen sind unterdessen schon auf beiden möglichen Routen unterwegs gewesen. Ihr Fazit: Beide Strecken weisen Vorteile und Probleme auf. Buchholz wirbt nun dafür, dass sich möglichst viele Ratsmitglieder einen eigenen Eindruck von den beiden Routen verschaffen.

Von Achim Gückel