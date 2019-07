Lehrte

Ein rotes Tuch, Grabkerzen, mit Namen und Daten bemalte Steine – ein ungewöhnliches Bild bot sich Einkaufsbummlern am Sonnabend im Neuen Zentrum. Kurz vor dem Eingang zum Bahnhofstunnel hatte die Drogenberatung Lehrte (Drobel) einen Stand aufgebaut, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Unmittelbarer Anlass war der Internationale Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige an diesem Sonntag. Der wird zwar schon seit 1998 begangen, in Lehrte allerdings wurde der Drogenopfer das erste Mal in dieser Form gedacht. Hilfe für die Veranstaltung bekam die Drobel von der Selbsthilfegruppe für Junkies, Ehemalige und Substituierte (JES) aus Peine, die seit einiger Zeit auch in der Lehrter Einrichtung als Ansprechpartner vor Ort ist.

In den vergangenen Wochen hatten Nutzer der Drobel die Gelegenheit, Steine im Gedenken an Freunde und Bekannte zu bemalen oder mit einem Gedicht zu versehen. Die Ergebnisse waren am Sonnabend im Neuen Zentrum zu sehen.

Gedenken an den eigenen Sohn

Die kleine Ausstellung bewog etliche Passanten, anzuhalten und sich die Objekte anzuschauen. „Das erinnert mich an meinen Sohn“, erklärte eine Lehrterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er sei drogenabhängig geworden. Zwar habe er mithilfe von Methadon von den Drogen abgebracht werden können, sei aber dann an den Folgen der Abhängigkeit vor 30 Jahren gestorben.

„Damals hätte ich mir so etwas wie die Drobel gewünscht“, sagte die Lehrterin. „Dort hätte man sich Rat holen können.“ Schließlich habe es in der Familie über die Abhängigkeit des Sohnes Streit gegeben. „Mein Mann wollte die harte Tour, ich nicht.“ Mit einer Beratung hätte der Konflikt vielleicht gelöst werden können.

Zu wenig kommunales Fördergeld

Mit ihrem Stand im Neuen Zentrum wollten Drobel und JES auch auf die in ihren Augen unzureichende Förderung durch die Kommunen aufmerksam machen. In Peine sei die Selbsthilfegruppe ausschließlich auf Spenden und ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen, sagte Stefan Ritschel von der JES. „Und bei dem Thema ist es schwer, Spenden zu bekommen.“

Die Drobel sei in dieser Hinsicht schon besser aufgestellt. „Das ist für uns immer das positive Beispiel“, meinte Ritschel. Die Lehrter Einrichtung in der Bahnhofstraße werde von der Region unterstützt, und für das Projekt Hoftreff habe die Stadt 10 000 Euro beigesteuert. Dabei macht die Drobel den Nutzern das Angebot, sich auf dem Hinterhof statt auf der Bahnhofstraße zu versammeln. Die Region stehe hinter der Drobel, sagte Einrichtungsleiter Thomas Tschirner. „Und bei der Stadt habe ich inzwischen auch das Gefühl.“ Trotzdem gebe es nicht genug Geld, um etwa Mitarbeiter nach Tarif zu bezahlen.

Drobel versteigert 96-Trikot

Thomas Franke vom Drobel-Lauftreff mit dem zu versteigernden 96-Trikot. Quelle: Michael Schütz

Um die Einnahmen zu erhöhen, hat die Drobel am Sonnabend damit begonnen, ein von den Spielern unterschriebenes Trikot von Hannover 96 zu versteigern. Noch bis zum 20. August werden Gebote entgegengenommen –unter (0 51 32) 82 56 29 oder unter paulmann@drobel.de

Von Michael Schütz