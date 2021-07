Sievershausen

Rätselhafter Unfall bei Sievershausen: Ein Verkehrsteilnehmer hatte in der Nacht zu Donnerstag die Polizei alarmiert, nachdem er in einem Maisfeld an der Oelerser Straße neben einem Graben ein Auto entdeckt hatte, das starke Unfallspuren aufwies und auf dem Dach lag. Doch als die Beamten eintrafen, war der Fahrer verschwunden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hatte dieser zwischen 1 und 2.45 Uhr offenbar die Kontrolle über seinen VW Golf verloren, war nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Danach überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.

Aufgrund der starken Beschädigungen gingen die Beamten davon aus, dass der oder die Fahrzeuginsassen verletzt sind und möglicherweise dringend medizinische Hilfe benötigen. Deshalb forderten sie einen Hubschrauber an, der die Gegend absuchte, aber ohne Erfolg.

Erst mehrere Stunden später meldete sich ein 40-Jähriger bei der Polizei und gab an, sich nur leicht verletzt und selbst ein Krankenhaus aufgesucht zu haben. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden, die Ermittler gehen dabei von einem Totalschaden aus. Weiter wurden zwei Bäume, ein Leitpfosten und ein Teil des Maisfeldes beschädigt.

Von Oliver Kühn