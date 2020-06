Hämelerwald

Eine Gewitterfront hat die Feuerwehr am Montagnachmittag in Hämelerwald rund drei Stunden lang in Atem gehalten. 51 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Hämelerwald, Sievershausen und Arpke mussten innerhalb kurzer Zeit 27 überflutete Garagen, Keller und Wohnungen leerpumpen.

Eine besondere Gefahr bestand am Aalgrund: Dort drohte das Regenrückhaltebecken überzulaufen. „Ohne Eingreifen wären mehrere umliegende Wohnungen schnell vollgelaufen“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger.

Regen setzt Erdgeschoss eines Hauses unter Wasser

Ein benachbartes Haus sei allerdings getroffen worden. Als die Feuerwehr anrückte, habe bereits der Garten samt Erdgeschoss unter Wasser gestanden. Das Regenwasser wurde von den Einsatzkräften sowohl in die Kanalisation als auch in einen nahe gelegenen See abgepumpt.

Die erste Meldung kam um 16.41 Uhr, als Kellerräume und eine Kellerwohnung am Heidegrund überflutet wurden. Im Feuerwehrhaus in Hämelerwald war eigens ein Stab eingerichtet worden, um weitere Einsätze schnell abarbeiten und koordinieren zu können – was sich aufgrund der vielen Überflutungen als wertvoll erwiesen hat. Gegen 19.30 Uhr konnten die Ehrenamtlichen mit ihren zehn Fahrzeugen wieder abrücken.

Von Oliver Kühn