Lehrte

Es ist ein ungewöhnliches Schauspiel: Viele Autofahrer, die in diesen Tagen zwischen Lehrte und Ilten unterwegs sind, bremsen gern mal ab, um einen intensiven Blick zur Seite zu riskieren. Denn dort am Ortsrand von Lehrte präsentiert sich ihnen ein Anblick, der zurzeit wohl der spannendste weit und breit ist. Dort wird die historische Villa Nordstern nach und nach entblättert – und das fast 130 Jahre alte architektonische Schmuckstück präsentiert sich beeindruckender denn je.

Vor 14 Monaten hatte Investor Rolf Neumann ein Gerüst an der Villa anbringen lassen, die schon im nächsten Frühjahr die Sport-Kita des Lehrter SV beherbergen soll. Planen verhüllten das Gebäude nahezu komplett, dahinter restaurierten Fachleute die wunderschöne Fassade aus der Gründerzeit mit ihren Erkern sowie das Dach mit den markanten Türmchen und sämtliche Fenster. Jetzt sind die Planen verschwunden, und der Betrachter bekommt einen ersten Eindruck von der historischen, neu aufgehübschten Pracht.

Im Bereich des Dachs ist auch das Gerüst schon zum Teil verschwunden. Schon in der kommenden Woche solle es nach und nach ganz abgebaut werden, sagt Neumann. Er betont, dass stets die Fachleute vom Denkmalschutz ein Auge auf die Arbeiten hatten. Mehrfach hätten diese nachgeschaut, ob an der Villa alles mit den strengen Auflagen konform gehe.

Ist der größte Fan der Villa Nordstern: Investor Rolf Neumann auf seiner Baustelle an der Iltener Straße. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Neumann betont nun, dass er mit den Arbeiten an der Villa bestens im Zeitplan liege. Dass im kommenden April dort die Betreuung der Kinder beginnen könne, sei nach jetzigem Stand der Dinge gesichert.

Doch bis dahin ist noch viel zu tun. Als nächstes will Neumann die Sockel der Villa, die Terrasse und die geschwungene Freitreppe herrichten lassen. „Ich warte noch auf die Stufen“, sagt er. Parallel beginne dann die Arbeit an der Außenanlage. Als Unterbau für den Spielplatz wurde bereits eine Schotterfläche aufgeschüttet, die Spielgeräte kommen laut Neumann im November, und auch im Inneren der Villa gehe es jetzt Schlag auf Schlag. Dort geben sich Fliesenleger, Elektriker, Trocken- und Sanitärbauer derzeit die Klinke in die Hand. Am 29. September sei Liefertermin für den Aufzug.

„Im Oktober und November passiert noch ganz viel“, sagt Neumann. Unter anderem hat er Spielgeräte und Einrichtungselemente aus Holz bei einer Firma in Harsum bestellt. „Das sind alles Einzelanfertigungen“, betont der Investor. Außerdem ist ein Tischler gerade dabei, die aufwendige Holzverkleidung in jenem Raum originalgetreu erneuern, den Neumann „Direktorenzimmer“ nennt. Vermutlich hatte einst der Erbauer der Villa Nordstern, Zementfabrikant Herman Manske, von dort aus die Geschicke seines Unternehmens geleitet.

Ein beleuchteter Brunnen auf dem Vorplatz

Neumann erlaubt sich allerdings auch Freiheiten. Was er direkt vor der Villa, auf einem Rondell mit angegliederten Parkplätzen, errichten lässt, hat kein historisches Vorbild: ein beleuchteter, von Wasserspielen gesäumter Brunnen mit einem Durchmesser von mehr als fünf Metern sowie 3,30 Meter Höhe. „Das passt da einfach gut hin“, sagt der Investor.

Verwittert und von Geheimnissen umwittert: So sah die Villa Nordstern noch vor knapp drei Jahren aus. Quelle: Achim Gückel

Ein bisschen Ärger hatte Neumann auf seiner Villa-Baustelle indes auch schon. Unbekannte hatten schon vor einigen Monaten das Gerüst erklommen, eine alte Turmspitze abgerissen und rund 16 Meter in die Tiefe geworfen. Ein Verlust sei das nicht, meint Neumann. Doch auf dem Gerüst nach oben zu klettern und dort Blödsinn zu verzapfen, sei brandgefährlich.

Magazin-Beitrag: Ein Juwel der Gründerzeit Rolf Neumann, der in Lehrte unter anderem schon die Alte Schlosserei und das Parkschlösschen saniert hat, kaufte die 1892 erbaute Villa Nordstern vor ziemlich genau drei Jahren. Die Sanierungsarbeiten an dem historischen Gebäude stehen unter strengen Auflagen des Denkmalschutzes. Die Instandsetzung des jahrelang dem Verfall preisgegebenen Gebäudes bewegt nun sogar die Fachwelt. In der neuesten Ausgabe des Magazins „Monumente“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ist die Villa Nordstern und ihre Sanierung Gegenstand eines zweiseitigen Berichts. Darin geht es um das Engagement Neumanns und dass dafür der Wunsch seiner Frau nach einem Kindergarten ausschlaggebend gewesen sei. Die Villa sei ein „Juwel der Gründerzeit“, heißt es in dem Magazinbeitrag. Der Sanierer habe den Erhalt des Baudenkmals ebenso im Blick wie dessen nachhaltige künftige Nutzung. Dass der Lehrter SV das Gebäude als Sport- und Bewegungskindergarten nutzen werde, sei eine „glückliche Fügung“. Ein „kostbares Denkmal“ werde erhalten und ein „wunderbarer Ort für Kinder“ geschaffen – und dabei helfe die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gern finanziell mit. Der Text in dem Fachmagazin steht übrigens unter der Überschrift „Edel wie ein Rennpferd“ und deutet damit an, woher die Villa Nordstern ihren Namen hat. Erbauer Herman Manske, ein Liebhaber kostbarer Pferde, benannte den Prunkbau nach seinem Lieblingsrennpferd.

Zudem, berichtet der 53-Jährige, hätten Unbekannte vor einiger Zeit mehrere Zaunpfosten entlang der Iltener Straße umgeworfen. Diese müssten nun ersetzt werden. Den etwa 210 Meter langen historischen Zaun indes hat Neumann vorerst demontiert. Gemeinsam mit seinem Sohn will er ihn nun sandstrahlen, reparieren, verzinken und lackieren.

Von Achim Gückel