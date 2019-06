Germaniastraße soll am 29. Juni wieder frei sein

Nachrichten Lehrte - Germaniastraße soll am 29. Juni wieder frei sein Von Sonnabend, 29. Juni, an ist die Germaniastraße für Autos wieder frei befahrbar. Dann sollen die Sanierungen sowie die Erneuerung der Fahrbahn nach dem Wasserrohrbruch zu Pfingsten abgeschlossen sein. Der Fuß- und Radweg bleibt jedoch noch länger gesperrt.

Nach dem Wasserrohrbruch: Die Arbeiten an der Germaniastraße in Höhe der alten Puderzuckermühle sind fast abgeschlossen. Am 29.Juni soll hier wieder freie Fahrt sein. Quelle: Achim Gückel