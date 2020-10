Lehrte

Großer Streit um ein kleines Sternchen: In der Lehrter Politik ist eine scharfe Kontroverse um einen Vorschlag entbrannt, den SPD, Grüne und Linke zukunftsweisend finden, ein Sprecher der CDU aber als „ganz großen Unsinn“ einstuft. Dabei geht es um den Wunsch von Rot-Grün-Rot, dass die Stadt künftig in ihren Schreiben eine geschlechterneutrale Sprache benutzt und außer der weiblichen Form auch das sogenannte Gendersternchen für das dritte Geschlecht nutzt – wie etwa in dem Wort Bürger*innen.

Doch dabei kommen die beiden Lager im Rat nicht auf einen Nenner. Im Sozialausschuss, der den Vorstoß der Mehrheit jetzt als Erster beriet, gab es sogar eine Kampfabstimmung. Dabei setzten sich die Befürworter des Gendersternchens knapp mit 6 Stimmen durch. Vier Politiker stimmten dagegen.

Grüner: „Wirklich alle ansprechen“

Christian Gailus (Grüne) hatte zuvor erläutert, warum das Gendersternchen wichtig sei. „Wir wollen, dass wirklich alle angesprochen werden“, sagte er. Und es gebe auch in Lehrte viele Menschen, die weder Mann noch Frau, sondern divers seien. Genaue Zahlen dazu kenne man zwar nicht, doch das Gendersternchen halte mittlerweile an vielen Stellen Einzug in die Sprache, werde mithin sogar unhörbar mitgesprochen. Lehrte sei auch keineswegs Vorreiter in der Sache, andere Kommunen nutzten das Sternchen in ihren Schriftstücken schon lange. Und kompliziert zu lesen sei es auch nicht.

Christdemokrat Jonas Schlossarek hielt eine flammende Gegenrede. Dokumente und Schriftstücke müssten in einfacher Sprache verfasst sein. Das Gendersternchen verkompliziere hingegen die Sprache, erschwere die Lesbarkeit, und Deutsch sei schon schwierig genug. „Was möchte man mit dem Sternchen bezwecken?“, fragte er rhetorisch – und betonte, dass wahre Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern anders gehe, als es die Verwendung des Gendersternchens suggeriere. „Was Sie fordern, ist nur Ideologie, der Vorteil in Sachen Gleichberechtigung ist gleich Null“, warf Schlossarek Gailus vor. Das Sternchen zu nutzen habe auch nichts mit Sprachwandel, sondern vielmehr mit „Sprachplanung“ zu tun.

Sidortschuk wollte das Sternchen nicht

Mehr noch: Das Gendersternchen gehe auch nicht konform mit der deutschen Rechtschreibung. Und selbst der frühere Bürgermeister Klaus Sidortschuk ( SPD) habe Nein zu dessen Verwendung in den Schriftstücken der Stadt gesagt. Dass Rot-Grün-Rot nun den neuen Amtsinhaber, Frank Prüße ( CDU), mit dieser Forderung konfrontierte, habe nur einen Grund: Man wolle den neuen Bürgermester „quälen“, schimpfte Schlossarek.

Lehrtes Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis hielt dagegen. „Sprache prägt die Wahrnehmung, macht Wirklichkeit und muss alle Menschen einschließen“, sagte sie im Ausschuss und bekam Unterstützung von Sozialdemokratin Petra Wegener. Man werde sich an das Gendersternchen gewöhnen müssen, betonte sie und äußerte sich zudem verwundert über die Emotionalität, mit der Schlossarek den Vorschlag ablehne.

Christdemokratin: Mit einem Sternchen erreicht man nicht viel

Christdemokratin Bärbel Ahlers betonte, man müsse in Sachen Gleichberechtigung die Einstellung in den Köpfen vieler Menschen ändern, aber mit Worten und einem Sternchen erreiche man nicht viel. Pirat Sebastian Frenger schließlich gab sich versöhnlicher. Grundsätzlich sei der Wunsch der Ratsmehrheit „total gut“, aber in der Auswirkung verfehle das Gendersternchen sein Ziel „Wo ist der Ertrag? Da springt in der Praxis doch nicht viel raus“, sagte er.

Ob die Stadt Lehrte tatsächlich das Gendersternchen nutzen wird, ist endgültig eine Entscheidung des Rates. Er kommt zum nächsten Mal am 11. November zusammen.

