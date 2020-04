Aldi-Logistikzentrum: Verein sieht Bestand der Feldlerche bedroht

Aligse

In der Debatte um das geplante Aldi-Logistikzentrum bei Aligse gibt es seit einigen Monaten eine Atempause. Eine geplante Einwohnerversammlung fiel wegen der Corona-Krise aus, politische Entscheidungen stehen derzeit nicht an. Der Verein für Dorferhaltung und Umweltschutz in Aligse, der aus der Initiative gegen das Millionenprojekt hervorgegangen ist, bringt jetzt aber einen neuen Aspekt in die Diskussion ein. Er sieht den örtlichen Bestand der Feldlerche gefährdet, sollte das Logistikzentrum gebaut werden.

Feldlerche ist Vogel des Jahres 2019

Der Vogel des Jahres 2019 brüte noch mit etlichen Paare in den Feldern an den Straßen Zur Kreuzeiche und Eikersweg am Rand von Aligse, schreibt Imbke Meyer-Frerichs vom Verein für Dorferhaltung und Umweltschutz. Weil die Bestände des Vogels bundesweit gefährdet seien, stehe er auf der Roten Liste. Auch in der Aligser Feldmark müsse die Feldlerche, die im April mit der ersten Brut beginne, geschützt werden.

Die Feldlerche benötigt Flächen mit möglichst niedrigem Bewuchs. Dort brütet sie in einer gepolsterten Mulde am Erdboden. Viele Kommunen förderten bereits das Anlegen von sogenannten Lerchenfenstern in Getreidefeldern – etwa 20 Quadratmeter große Flächen, auf denen sich wild blühende Pflanzen ansiedeln können. Außer einem guten Nahrungsangebot brauche die Feldlerche freie Sicht, um Feinde zu erspähen. Deshalb bevorzuge sie eine offene Landschaft. Und eben diese werde durch den Bau des Aldi-Zentrums aufgrund seiner Höhe zerstört, betont Meyer-Frerichs. Jeder Einzelne könne einen Beitrag zum Schutz der Feldlerche leisten – mit dem Einhalten der Leinenpflicht für Hunde während der Brutzeit.

Der Kampf gegen die Ansiedlung eines Aldi-Logistikzentrums bei Aligse geht weiter. Jetzt erinnern die Gegner des Projekts an die Feldlerche, die am Rand des Dorfes vorkommt. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Brief an die Bundeskanzlerin geschickt

Der Verein für Dorferneuerung und Umweltschutz in Aligse hat sich jetzt auch einer Initiative des Bundesbündnisses Bodenschutz angeschlossen. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert das Bündnis unter anderem den effektiven Schutz des Bodens, einen konsequenten Versiegelungsstopp sowie den Erhalt ökologisch ausgleichender und klimawirksamer Freiflächen. Denn die Bundesregierung habe ihr selbst gestecktes Ziel zur Verringerung des Flächenverbrauchs nicht eingehalten. Es sei eine Reduktion auf 30 Hektar täglich bis 2020 vereinbart worden. Aktuell würden aber in Deutschland noch 58 Hektar täglich versiegelt, heißt es in dem Schreiben des Bündnisses.

Von Achim Gückel