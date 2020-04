Lehrte

Mithilfe von Zeitungspapier haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Außenmobiliar von zwei Lokalen an der Bahnhofstraße in Lehrte in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei brannten bereits mehrere der Stühle in den Außenbereichen der Lokale, als die Feuerwehr eintraf. Die Unbekannten hatten zuvor das Zeitungspapier unter den Stühlen deponiert und anschließend angezündet. Das Mobiliar wurde dabei stark beschädigt.

Auch am Rathausplatz hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zu tun. Dort brannte ein Altpapiercontainer. Auch dieser war laut Polizei zuvor von Unbekannten angezündet worden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei Lehrte bittet um Hinweise unter Telefon (05132) 8270.

