Gartenquartier: 2022 könnten die Bauarbeiten beginnen

Lehrte

Es umfasst eine Fläche von 2,66 Hektar, schließt eine Lücke in der Bebauung im Lehrter Norden und soll aus neun Mehrfamilienhäusern sowie 27 Doppel- und Reihenhäusern bestehen: Das Baugebiet Gartenquartier zwischen der Tiefen Straße und dem Amselweg ist schon seit rund anderthalb Jahren beschlossene Sache. Jetzt werden die Pläne dafür konkret. Der Bauausschuss hat der Aufstellung eines Bebauungsplans zugestimmt und ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren auf den Weg gebracht.

Im Jahr 2022 könnten auf der Fläche, welche die Lehrter Wohnungsbaugesellschaft gemeinsam mit einem externen Architekturbüro aus Hannover überplant, die Bauarbeiten beginnen. Das Vorhaben erntet bei den Kommunalpolitikern viel Lob. Aus dem Lager von SPD, Grünen und Linken gibt es aber auch Zusatzwünsche.

Verwinkelte Grundfläche mit Gartenkolonie als Nachbar

Das Gartenquartier ist das bisher ehrgeizigste Vorhaben der Lehrter Wohnungsbau, einer fast 90-prozentigen Tochter der Stadt. Schon im Frühjahr 2018 waren dafür Kosten von etwa 30 Millionen Euro aufgerufen. Das Baugebiet erstreckt sich über eine sehr verwinkelte Grundfläche. Im Westen wird es unter anderem von der Kleingartenkolonie Dornröschen begrenzt.

Planerin Anne Peters aus Hannover nannte im Bauausschuss noch weitere Details. Im Norden entlang der Tiefen Straße seien dreigeschossige Mehrfamilienhäuser geplant, die das Gelände quasi abriegelten.Die Reihen- und Doppelhäuser entstünden im mittleren und südlichen Bereich. Auch ein 535 Quadratmeter großer Spielplatz sei geplant, ebenso wie 43 öffentliche Stellplätze für Autos, Ladestationen für Elektroautos und sogenannte Mietergärten. Es seien jedoch nicht alle Wohnungen und Häuser zur Miete vorgesehen, sondern einige auch zum Kauf. Damit betrete die Lehrter Wohnungsbau, die bisher grundsätzlich nur als Vermieter auftritt, Neuland, sagte Geschäftsführer Frank Wersebe. Insgesamt entstehe im Gartenquartier „sehr viel Gutes auf einem komplexen Umfeld“, betonte Peters.

Auf diesen Flächen zwischen Tiefe Straße im Norden und Amselweg im Süden soll im Jahr 2022 das Gartenquartier entstehen. Quelle: HAZ-Grafik / Hakemeyer

Das sehen Lehrtes Baupolitiker ebenso. Mehr als 110 Wohneinheiten im Lehrter Norden seien ein wichtiger Baustein, um den großen Bedarf an neuem Wohnraum in der Stadt zu decken, sagte etwa Ekkehard Bock-Wegener ( SPD). Auch Hans-Joachim Denke-Jöhrens ( CDU) sprach von einer „sehr positiven Entwicklung“ in einem Bereich von Lehrte, der früher auch aufgrund erhöhter Kriminalität etwas verrufen gewesen sei. „Aber diese Zeiten sind lange vorbei“, stellte er fest. Denke-Jöhrens mahnte aber auch, dass das Gartenquartier eine Bushaltestelle brauche: „In dem Bereich Lehrtes leben 200 Menschen, die zurzeit etwas abgeschnitten von der Stadt sind. Das muss sich ändern.“

Forderung: Busanbindung und genügend Kitaplätze

SPD, Grüne und Linke gingen noch einen Schritt weiter. Sie formulierten den Wunsch nach einer Anbindung des neuen Baugebiets an den öffentlichen Personennahverkehr schriftlich. Die Stadtverwaltung möge darlegen, wie die Anbindung der Lehrter Nordstadt an den Busverkehr geschehen kann.

Die Ratsmehrheit hat aber noch eine zweite Forderung. Sie befürchtet, dass durch das Neubaugebiet auch ein erhöhter Bedarf an Kita-Plätzen in Lehrte-Nord entsteht. Auch diesen möge die Stadtverwaltung vorab prüfen und möglicherweise Lösungen aufzeigen.

Wohnraum für Einkommensschwache

Mit dem Gartenquartier will Lehrte auch seine Anzahl an besonders preiswerten Wohnungen erhöhen. 25 Prozent der dort entstehenden Wohneinheiten wolle man für einkommensschwache Familien errichten und einer Mietpreisbindung unterwerfen.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel