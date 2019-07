Immensen

Nach einer zweijährigen Pause startet das Fuchsbau-Festival im August mit neuen Ideen auf dem Gelände der Alten Ziegelei bei Immensen. Das Thema lautet in diesem Jahr „ Supermarkt“. Das Thema Konsum soll dabei nicht nur in Diskussionen, Präsentationen, Musik und künstlerischen Installationen hinterfragt werden. Die Organisatoren bieten selbst erstmalig einen Supermarkt auf dem Gelände an.