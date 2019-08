Lehrte

Das Bild einer Erde mit Fieber, provokante Sprüche, viele Hashtags und der 30. August als Termin der nächsten Fridays-for-Future-Demonstration: Das und mehr steht seit Freitagmittag auf der Fläche um den Brunnen vor dem Kurt-Hirschfeld-Forum. Hinter der Aktion stehen Kaja Klenke und Luca Schneider, welche die Demos in Lehrte organisieren. Sie riefen vorbeilaufende Schüler in der Mittagspause des Gymnasiums dazu auf, Botschaften zum Klimawandel auf den Boden zu schreiben und zu malen.

Aktivisten malen auch an der Schlesischen Straße

Die meisten Passanten nahmen die Botschaften allerdings eher im Vorbeigehen zur Kenntnis. „An diesem zentralen Punkt in Lehrte bleiben viele Menschen stehen und schauen sich die Botschaften an. Deswegen mache ich hier mit“, sagte Birte Hofmann, die sich an der Malaktion beteiligte. Bereits am Vormittag hatten die Aktivisten Sprüche und Symbole vor die Turnhalle an der Schlesischen Straße gemalt. Dort hatte das Gymnasium seine neuen Fünftklässler eingeschult.

Lesen Sie auch:

Erste Fridays-for-Future-Demo in Lehrte: 300 Schüler streiken für das Klima

Von Konstantin Klenke