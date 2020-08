Lehrtes Freibäder sind während der anhaltenden Hitzewelle erstmals in diesem Corona-Sommer restlos ausgebucht gewesen. In Lehrte wurde die zulässige Höchstzahl von 400 Besuchern erreicht, in Arpke waren es 175. Aufstocken will die Bädergesellschaft diese Zahlen jedoch nicht. Denn das wäre angesichts der Sonderregelungen nicht vertretbar, heißt es.