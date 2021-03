Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, soll die Schwimmsaison in einigen Bädern in Hannover früher beginnen als gewohnt. Könnte das ein Vorbild für das Freibad in Lehrte und das Waldbad in Arpke sein? Wir haben bei Eckhard Otto, dem Chef der Bädergesellschaft Lehrte, nachgefragt.