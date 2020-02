Mit rund 100 Musikern ist es am Sonntagnachmittag im Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte ziemlich lebendig zugegangen. Dort zeigten drei Ensembles der Musikschule Ostkreis Hannover unter dem Titel „Wintertreffpunkt“ ihr Können in einem Konzert – geprobt wurde zuvor getrennt. Und das aus gutem Grund.