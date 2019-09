Lehrte

Fußballfans singen ihre Vereinshymnen wie Glaubensbekenntnisse. Fußballstars schlagen nach einem Tor ein Kreuzzeichen auf die Brust. Und mancher Profi wird von den Fans wie ein Gott verehrt. Sport und religiöser Glauben scheinen also durchaus etwas miteinander zu tun zu haben. Daher geht es bei der nächsten Kanzelrede in der Matthäuskirche am Markt auch um genau dieses Thema. Sprechen wird der noch amtierende Vorsitzende des größten Sportvereins in der Stadt, des Lehrter SV – der designierte neue Bürgermeister Frank Prüße.

Der Gottesdienst am Sonntag, 22. September, in den die Kanzelrede eingebettet ist, beginnt um 18 Uhr. Musikalisch wird er von Kantorin Birgit Queißner gestaltet, die liturgische Begleitung übernimmt Pastorin Beate Gärtner. Anschließend sorgt der Gemeindebeirat noch für die Bewirtung der Besucher.

Frank Prüße ( CDU) ist selbstständiger Rechtsanwalt, wuchs in Ilten und Lehrte auf und hat im Juni die Stichwahl um das Bürgermeisteramt gegen den amtierenden Rathauschef Klaus Sidortschuk ( SPD) gewonnen. Am 1. November ist die offizielle Übergabe der Verantwortung an der Stadtspitze. Prüße, der verheiratet ist und drei Kinder hat, spielt gern Basketball, geht tauchen und liebt die Arbeit im Wald. Er bezeichnet sich laut Mitteilung der Matthäusgemeinde als „überzeugt evangelisch“ und findet es wichtig, dass Kirche modern gestaltet wird. Im Anschluss an seine Kanzelrede in der Matthäuskirche haben die Besucher die Möglichkeit, Fragen zu formulieren, die Prüße dann beantworten wird.

Von Achim Gückel