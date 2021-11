Hämelerwald

Szenen vom Leben und Arbeiten auf dem Gut Adolphshof sind künftig Teil einer bundesweiten Wanderausstellung des Evangelischen Presseverbands für Bayern. Unter dem Titel „Gesichter der Nächstenliebe“ werden dabei auf 40 Tafeln preisgekrönte Fotoaufnahmen von 23 Fotografinnen und Fotografen aus ganz Deutschland zu sehen sein. Darunter sind auch die Bild vom Gut Adolphshof, mit denen die hannoversche Fotojournalismusstudentin Anna Maria Blümcke den zweiten Platz des Lagois-Fotowettbewerbs gewonnen hat. Die Jury lud sie nun zum Festakt nach Nürnberg ein und lobte sie für ihre einfühlsamen Bilder.

Die 26-jährige Anna Maria Blümcke gewinnt einen Preis für ihre Fotoreportage über das Gut Adolphshof in Lehrte. Quelle: privat

„Das ist eine ganz große Motivation für mich, mich mit meiner Fotografie weiter zu engagieren“, sagt Blümcke. Dass sie als Zweitplatzierte kein Preisgeld erhält, stört sie nicht weiter. Wichtiger ist ihr die Würdigung ihrer Arbeit – und dass das Leben und Arbeiten auf dem Adolphshof, dem ältesten Ökogutshof der Region Hannover, einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird.

Adolphshof: Mischung aus Sozialtherapie und Demeter-Landwirtschaft

Den Kontakt zu dem ökologisch betriebenen Hof, der auch Werkstätten und Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen umfasst, knüpfte die 26-Jährige im Frühling dieses Jahres. „Ich hatte damals überlegt, aufs Land zu ziehen“, sagt die Studentin. Die Mischung von Sozialtherapie für Menschen mit Beeinträchtigungen, Bildungsangeboten und Demeter-Landwirtschaft reizte sie. „So fragte ich an, ob ich dort eine Zeit lang mitleben könne und dies fotografisch begleiten dürfe“, sagt sie.

Jeden Tag um 15 Uhr werden die Ziegen und Kühe von der Weide geholt. Mitarbeitende sowie Bewohnerinnen und Bewohner helfen begeistert mit. Quelle: Anna Maria Blümcke

Lesen Sie auch Warum sich der Adolphshof eine Kulturtenne bauen will

Zugute kam Blümcke bei ihrem Anliegen, dass sie bereits über einen Bachelorabschluss in Sozial- und Organisationspädagogik verfügt. „Das Team vom Hof erkannte, dass ich eine gewisse Nähe zum sozialen Bereich mitbringe“, sagt die Studentin. Auch dass sie offen gegenüber unterschiedlichen Lebensformen ist, musste sie vermutlich nicht beweisen. Als Tochter eines Pastors des Missionswerks lebte Blümcke als Kind zehn Jahre lang mit ihren Eltern und Geschwistern in Russland.

Menschen auf dem Gut Adolphshof sind ihr ans Herz gewachsen

Für drei Wochen im Mai und Juni teilte die 26-Jährige den Alltag mit den Bewohnerinnen und Bewohnern auf dem Gut. Sie begleitete sie in der Werkstatt, beim Essen, bei Ausritten und beim Zusammentreiben der Kühe und Ziegen. „Mitgearbeitet habe ich allerdings nicht“, betont Blümcke. „Es macht mehr Sinn, als Außenstehende mitzulaufen und zu dokumentieren.“

Eine Mitarbeiterin vom Gut Adolphshof reitet mit einem Bewohner der Sozialtherapie auf einem Pferd aus. Quelle: Anna Maria Blümcke

Das ist die Ausstellung „Gesichter der Nächstenliebe“ Der Lagois-Fotowettbewerb des Evangelischen Presseverbandes für Bayern ist der größte evangelische Fotopreis im deutschsprachigen Raum. Aus den Einsendungen für den Wettbewerb wird die Wanderausstellung „Gesichter der Nächstenliebe“ konzipiert, in der auch die Fotos vom Gut Adolphshof zu sehen sind. Diese kann auf www.ausstellung-leihen.de gebucht werden. Weitere Werke der Fotografin Anna Maria Blümcke sind auf Instagram unter ria.annama zu sehen.

Die Menschen auf dem Hof sind Blümcke in der kurzen Zeit ans Herz gewachsen. „Es ist eine tolle Gemeinschaft dort“, sagt sie. Ein besonders inniges Verhältnis habe sie zu der siebenjährigen Thamelia und dem zehn Jahre alten Aurelius entwickelt. „Das sind Kinder von Mitarbeitenden, die in der Sozialtherapie arbeiten und auch auf dem Hof leben. Die besuche ich immer noch regelmäßig“, berichtet Blümcke. So bleibe der Kontakt zum Adolphshof auch weiterhin bestehen.

Von Gabriele Gerner