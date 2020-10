Steinwedel/Kolshorn

Biodiversität: Diesen Begriff verbinden viele mit Insektensterben, Bienenschutz und Blühstreifen. Doch Artenvielfalt – das bedeutet Biodiversität nämlich – ist auch im Wasser ein Thema. Ob in Baggerseen wirklich das pralle Leben herrscht und wie sich diese Ökosysteme positiv beeinflussen lassen: Diesen Themen widmet sich das mehrjährige Forschungsprojekt „Baggersee“. Zwei der dafür ausgewählten Gewässer befinden sich auf Lehrter Gebiet: der Kolshorner und der Steinwedeler Teich. An zwei Tagen haben die Forscher nun überprüft, wie es bestellt ist um das Leben in den künstlich angelegten Kiesteichen.

Der Rückgang der Artenvielfalt sei auch bei Fischen ein Thema, sagt der Fischereibiologe Sven Matern vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) aus Berlin: „Es gibt Fische, die vom Aussterben bedroht sind, wie etwa die Karausche oder der Stör.“ Diese leben nun nicht in den Lehrter Baggerseen – doch das Prinzip des Artensterbens ist überall das Gleiche: Wird das Habitat, also der Lebensraum, einer Art eingeschränkt oder gar zerstört, gibt es weder Unterschlupf noch Brutplätze oder genügend Futter. Dann steigt die Gefahr, dass diese Art endgültig verschwindet.

Doch warum wird ausgerechnet in Baggerseen geforscht? Zum einen gibt es gerade in Niedersachsen kaum Naturseen, dafür aber rund 30.000 zumeist beim Abbau von Kies angelegte Seen. Die sind überwiegend nicht größer als 10 Hektar, werden aber gern als Naherholungsgebiet genutzt. Insgesamt bis zu 30 Millionen Besuchertage pro Jahr veranschlagen die Forscher. Zum anderen, und das ist aus Sicht der Projektverantwortlichen das Wichtige: Die allesamt recht jungen Gewässer bieten keine idealen Bedingungen für Tiere und Pflanzen. „Es handelt sich salopp gesagt um Sandwüsten“, erklärt Matern. „Dazu sind sie meist ziemlich tief und haben steile Ränder. So können sich Wasserpflanzen nur schlecht ansiedeln.“

Das aber macht es den sogenannten Makrozoobenthos schwer, die die Pflanzen als Lebensraum benötigen. Dabei handelt es sich um wirbellosen Kleinstlebewesen wie Insekten und Krebstiere. Die verwerten das anfallende organische Material und dienen den Fischen als Nahrung – eignen sich damit also ideal als Indikatoren zur Bewertung der Qualität von Gewässern. Um ihre Lebensbedingungen zu verbessern, hat der Fischereiverein Hannover am Uferbereich des Kolshorner Teiches Totholzbündel versenkt. Diese sollen Fischen, Insektenlarven und Kleinstlebewesen als Pflanzenersatz dienen. „Bei Naturteichen ist das ähnlich“, sagt Biologe Matern: „Die sind häufig von Bäumen umstanden, und so ergibt es sich automatisch, dass Totholz ins Wasser gelangt.“

Fischbesatz: gängig, aber auch wirkungsvoll?

Ganz anders ist der Ansatz bei Steinwedel: Dort hat der Fischereiverein Hannover eine große Anzahl von Hechten, Zandern, Schleien, Brassen und Rotaugen gekauft und zusätzlich zum Bestand in den Teich eingesetzt – nachdem die Neuankömmlinge von den Forschern Chips, sogenannte Pit-Tags, in die Bauchhöhle implantiert bekamen. So lassen sich diese Tiere bei den jährlichen Kontrollen wiederfinden. „Bei diesem Fischbesatz handelt es sich um eine bei Angelvereinen seit langem gängige und beliebte Praxis, um die Fischbestände zu erhöhen“, sagt Mattern.

Allerdings um eine vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet nur wenig nachhaltige Methode: Denn jedes Gewässer biete nur Lebensraum für eine gewisse Anzahl an Fischen. Werde die Zahl der Fische im See erhöht, ohne zusätzliche Verstecke und Nahrung bereitzustellen, komme es zu einer Konkurrenzsituation. Raubfische beispielsweise würden sich so gegenseitig auffressen, die Population der Fische wieder sinken. Insofern sei die Beobachtung, dass bei sogenannten Probebefischungen nur wenige der markierten Fische nachgewiesen werden konnten, nicht überraschend.

Flachwasserzone gilt als Luxus-Lebensraum

Um Vergleichswerte zu haben, wurden in drei weiteren niedersächsischen Baggerseen Fische ausgesetzt, drei andere wie der in Kolshorn mit Totholz bestückt. In insgesamt vier weiteren Kieskuhlen wurden zusätzlich zum Ausbringen von Totholz auch noch mittels Ausbaggern der Uferregion Flachwasserzonen angelegt, in denen nun Unterwasserpflanzen wachsen. Zur Kontrolle beproben die Forscher zudem vier Baggerseen, in denen nichts dergleichen unternommen wurde bezüglich der Entwicklung der örtlichen Fischpopulation und der dort vorkommenden Arten.

Das Forschungsprojekt wird vom Bund gefördert BAGGERSEE ist ein Gemeinschaftsprojekt des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei, des Anglerverbands Niedersachsen, der Hochschule Bremen und der Technischen Universität zu Berlin. Das Projekt wird im Zuge der Förderinitiative „Forschung zur Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ( BMBF) sowie dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördert. Und zwar mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ( BMU). Das Projekt hat bereits am 1. Juni 2016 begonnen und läuft noch bis zum 31.Mai 2022.

Doch wie genau untersuchen die Wissenschaftler eigentlich, was sich übers Jahr an den Teichen getan hat in Sachen Biodiversität? „Mein Kollege Robert Nikolaus hat zu Beginn des Projektes erhoben, welche Libellen, Wasserpflanzen, Amphibien und Wasservögel an den Teichen vorkommen. Diese Befunde vergleicht er mit denen, die sich jetzt ergeben haben“, sagt Matern. Er ist der Spezialist für die Fische. Diese werden mittels Elektrofischerei im Uferbereich betäubt, eingekeschert, vermessen, gewogen, mittels Lesegerät auf einen eventuell eingesetzten Chip kontrolliert und dann wieder in Wasser befördert. „Das klingt ziemlich martialisch, ist aber eine relativ schonende Methode, die den Fischen nicht schadet“, sagt Matern.

Im Herbst ist der beste Zeitpunkt zur Überprüfung

Spätestens im kommenden Herbst werden er und seine Kollegen wiederkommen. „Der Herbst ist deshalb günstig, weil die jungen Fische dann bereits so groß sind, dass man sie beim Beproben gut bestimmen kann“, sagt der Biologe. Wer mehr über das Projekt wissen will, findet weitere Informationen auf der Website www.baggersee-forschung.de.

