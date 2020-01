Förderverein der IGS steht vor dem Aus

Lehrte

Zu einer Schule gehört auch ein Förderverein, der bei Projekten, Ausstellungen und Festen finanziell weiterhilft: Das ist eine Faustregel, die für die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Lehrte möglicherweise bald nicht mehr gilt. Der dortige Förderverein steht nämlich vor dem Aus. Weil sich bei der ordentlichen Jahresversammlung unlängst niemand fand, der den Posten des Kassierers übernehmen wollte, kommt es jetzt zu einem außerordentlichen Treffen. Gelingt es dabei ebenfalls nicht, den vakanten Posten zu besetzen, müsse sich der Förderverein auflösen, sagt der Vorsitzende Jörg Dittmar unmissverständlich.

Rund 160 Mitglieder zählt der Förderverein der IGS, welche an ihren zwei Standorten in Hämelerwald und Lehrte Süd rund 1000 Schüler hat. Bis vor einiger Zeit seien es noch rund 200 Mitglieder gewesen, verdeutlicht Dittmar. Nach vielen Austritten in den vergangenen Jahren habe man sich erst zu Beginn des Schuljahrs mit einer Werbeoffensive bei den Eltern in den Jahrgängen 5 und 6 wieder einige Mitglieder hinzu gewinnen können. „Das hat gefruchtet“, meint der Vorsitzende. Doch für die dreiköpfige Kernmannschaft des Vorstands finde sich nun trotzdem nicht mehr genug Personal.

Vier Stunden Arbeit pro Monat für Ehrenamt

Dittmar selbst war bei der von rund 10 Mitgliedern besuchten Hauptversammlung Ende November als Vorsitzender bestätigt worden, ebenso wie Helga Brennecke als Stellvertreterin. Doch der bisherige Kassenwart Steffen Sadowski habe sein Amt abgegeben, weil er keine Kinder mehr an der Schule habe. „Und nun findet sich für den Posten niemand mehr“, bedauert Dittmar. Es gäbe zwar Interessenten für den Posten eines Beisitzers, aber mit den Finanzangelegenheiten des Fördervereins wolle sich niemand belasten. Das sei zu zeitaufwendig, heiße es immer wieder.

Dabei beschränke sich die ehrenamtliche Arbeit im Vorstand auf rund vier Stunden pro Monat, beteuert Dittmar. Auf der anderen Seite bewirke der Förderverein viel Gutes. Mit dem Geld aus der Vereinskasse unterstütze man zum Beispiel die Projektwoche und die Abschlussfeier des 10. Jahrgangs. Allein für Letztere habe man im vergangenen Jahr 1000 Euro bereitstellen können. Auch der Kauf von T-Shirts und Hoodies für die IGS-Schüler könne man regelmäßig bezuschussen.

Finanzielle Unterstützung für Schule droht wegzufallen

Doch all das steht nun auf der Kippe. Denn für einen ordnungsgemäßen Vorstand brauche man nicht nur zwei, sondern drei Mitarbeiter. Und findet sich keine dritte Person, werde für die IGS künftig die finanzielle und organisatorische Unterstützung seitens des Fördervereins wegfallen.

Noch ist Dittmar aber zuversichtlich, dass sich bei der nun anberaumten außerordentlichen Versammlung ein Interessent für das Amt des Kassenwarts findet. Das Treffen im Schulzentrum Süd, Südstraße 3, findet am Mittwoch, 22. Januar, ab 19 Uhr statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt: Wahl eines Kassierers.

Von Achim Gückel