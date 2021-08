Lehrte

„Ich gehe gern auf Flohmärkte und habe in der Nachbarschaft rumgefragt, wer Interesse hat“, sagt Heike Schäfer, die einen von zwei Garagenflohmärkten in Lehrte organisierte. Sowohl im Alten Dorf in Lehrte als auch im Norden von Lehrte an der Steinstraße und in ihren Nebenstraßen verkauften Anwohnerinnen und Anwohner unter anderem Kinderspielzeug, Bücher, Kleidung sowie Selbstgenähtes und -gestricktes.

„Die Preise hat man im Kopf, und dann wird verhandelt“, sagte Detlef Petczelis, Anwohner der Steinstraße. Unter seinem Carport steht eine Kleiderstange mit Hemden, Pullovern und T-Shirts. Auf Tischen hatten er und seine Familie Dekorationsartikel, Bücher und Gartenartikel ausgelegt. Im vergangenen Jahr hatte die Nachbarschaft erstmals einen Garagenflohmarkt organisiert – auch da hätten er und seine Familie mitgemacht, sagt er.

Detlef Petczelis verkauft zusammen mit seiner Familie Kleidungsstücke sowie Deko- und Gartenartikel. Quelle: Leona Passgang

Garagenflohmarkt im Alten Dorf mit Kuchen und Getränken

Im Alten Dorf, in der Gneisenaustraße und in den Seitenstraßen der Steinstraße gab es am Wochenende viele mit Luftballons geschmückte Garagen, die auf den Flohmarkt hinwiesen. „Ich habe einen 22-jährigen Sohn, da hat sich über die Jahre einiges angesammelt“, sagt Ina Rust, die auf ihrem Hof an der Rethmarstraße Spielsachen und Dekoartikel anbot. Für die Besucherinnen und Besucher servierte sie gegen eine kleine Spende zudem Kuchen und Getränke.

Ein paar Häuser weiter versuchten Silke Gebhardt und ihre Familie, Playmobilspielzeug und Fahrräder unter die Leute zu bringen. Ihre Tochter sei inzwischen aus dem Playmobilalter herausgewachsen. Einen Playmobil-Krankenwagen aus ihrer eigenen Kindheit habe sie bereits verkauft, freute sich Silke Gebhardt.

Von Leona Passgang