Die Saison der Garagenflohmärkte in Lehrte ist am Wochenende mit gleich zwei Veranstaltungen weitergegangen. In Steinwedel boten 40 Händler Gebrauchtes und Dekoratives an, im Lehrter Schachtviertel waren es sogar 60.

Am Sonnabend räumten 40 Familien in Steinwedel, am Sonntag sogar 60 im Lehrter Schachtviertel alles vor die Haustür, was sie nicht mehr brauchten und boten es im Rahmen von Garagenflohmärkten an. Quelle: Gabriele Gerner