Röddensen

Tragisches Ereignis an der Kolshorner Straße: Feuerwehrleute haben dort am Mittwochnachmittag den Leichnam eines 77-jährigen Mannes aus einem Haus geborgen, in dem er allein lebte. Der Leichnam hatte offenbar schon längere Zeit dort gelegen. Der Mann starb nach Auskunft der Polizei eines natürlichen Todes, Fremdverschulden schließen die Ermittler aus.

Nachbarn und Freunde hatten den 77-jährigen offenbar schon über einen längeren Zeitraum nicht gesehen und daher die Polizei gerufen. Diese wiederum alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu dem Wohnhaus und fanden dort den Leichnam.

Von Achim Gückel