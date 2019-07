Lehrte

Wegen der großen Trockenheit und Hitze der vergangenen Tage sind die Feuerwehren im Bereich der Stadt Lehrte derzeit in erhöhter Alarmbereitschaft. Es gilt die Stufe 5, also die höchste Alarmstufe in Sachen Waldbrandgefahr. Warum das so ist, erlebten mehrere Ortsfeuerwehren am Montag. Innerhalb weniger Stunden gab es fünf Alarmierungen wegen Böschungsbränden. Alle Feuer gingen glimpflich aus. Verletzte gab es nicht.