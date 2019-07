Lehrte

Eine etwa fünf Kilometer lange Ölspur hat die Ortsfeuerwehr Ahlten am Sonntagvormittag abstreuen müssen. Passanten alarmierten die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr, weil sie die Ölspur im Kreuzungsbereich Hannoversche/Ahltener Straße bemerkt hatten. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass sich die Spur viel weiter erstreckte. Die Einsatzkräfte erkundeten den Verlauf – demnach zog sich die Ölspur von der Straße Nordlicht in Ahlten über die Planetenstraße, Am Rehwinkel, die Landesstraße 385 und die Bundesstraße 65 bis zur Autobahn 7 in Richtung Hamburg.

Die Einsatzkräfte streuten nach einer Abstimmung mit der Polizei die besonders gefährlichen Bereiche an Kreuzungen und auf einem Kreisel mit einem Ölbindemittel ab. „Die weitere Beseitigung übernahmen dann die zuständigen Straßenmeistereien“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Seinen Angaben zufolge waren von der Ahltener Feuerwehr 15 Mitglieder mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen im Einsatz.

Die Polizei konnte den Verursacher noch während des Einsatzes ermitteln.

Von Antje Bismark