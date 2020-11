Weil die Laternenumzüge zum Martinstag in diesem Jahr wegen Corona ausfallen, haben sich zwei Lehrter Dörfer Alternativen für den 11. November überlegt: In Immensen bringt die Feuerwehr Kindern mit dem Einsatzfahrzeug kleine Geschenke. In Sievershausen machen sich Familien mit Laternen allein auf den Weg.