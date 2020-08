Das größte aktuelle Bauprojekt der Stadt Lehrte wird deutlich später fertig als anfangs erhofft. Erst im Frühjahr 2021 wird nach dem Neubau der Feuerwache auch jener des Baubetriebshofs an der Schützenstraße komplett bezugsbereit sein. Schuld an der Verzögerung ist jedoch weniger Corona, sondern vielmehr die unliebsamen Überraschungen in der Anfangsphase des 21-Millionen-Projekts.