Lehrte

Feuer in einem Einfamilienhaus am Holbeinweg: Am Sonntag gegen 5.15 Uhr bemerkten die Bewohner des Gebäudes, dass dichter Rauch aus einem Kellerraum drang. Sie brachten sich umgehend in Sicherheit und riefen die Feuerwehr. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand schnell zu löschen. Sie verhinderten, dass die Flammen weiter um sich greifen konnten. Verletzte gab es nicht.

Zu der Ursache des Brandes kann die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Experten des Zentralen Kriminaldienstes wollen dazu noch Ermittlungen aufnehmen. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Schätzung.

Von Achim Gückel