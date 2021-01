Bei dem Wohnungsbrand am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße in Lehrte ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Zwei Frauen wurden verletzt. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die 64-jährige Bewohnerin.