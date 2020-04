Feuer im Dachstuhl: Wohnhaus in Immensen steht in Flammen

Am Oderweg in Lehrte-Immensen ist am späten Nachmittag des Ostermontag ein Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Löscharbeiten gestalten sich jedoch ausgesprochen schwierig.