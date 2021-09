Lehrte

In der Nacht zu Donnerstag hat es an zwei Stellen im Gebiet der Kernstadt Brandstiftungen gegeben. In beiden Fällen musste die Feuerwehr ausrücken, um die Flammen zu löschen und Schlimmeres zu verhindert. Die Polizei untersucht jetzt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Von den Containern neben der Kita am Drosselweg bleibt nach dem Feuer nur noch verkohlter Kunststoff übrig. Quelle: Achim Gückel

Das erste Feuer zerstörte gegen 1.50 Uhr einen Mülleimer an der Burgdorfer Straße in Höhe des Bäckergeschäfts Maaßen. Dort fing auch ein Straßenbaum Feuer und fackelte vollständig ab. Von ihm stand am Donnerstag nur noch der Stumpf. Gegen 3.45 Uhr standen dann drei Müllcontainer am Drosselweg in unmittelbarer Nachbarschaft des dortigen Kindergartens in Brand. Von den Behältern blieb nur ein Haufen Asche und verkohlter Kunststoff übrig.

Von Achim Gückel