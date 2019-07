Hämelerwald

Die Festgemeinschaft Hämelerwald hat für das diesjährige Schützenfest einige Neuerungen geplant. „Da es in jedem Jahr immer wieder neue Anregungen und Vorschläge gibt, sind wir stets bemüht, alles im Vorfeld ausführlich zu diskutieren und die besten Ideen möglichst auch im Programmablauf zu platzieren“, erläutert Stefan Rohrig, Vorsitzender der Festgemeinschaft.

Bei der großen Sause, die von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. August, steigt, soll es in diesem Jahr erstmals eine Versteigerung geben. Unter dem Motto „Kann ich gebrauchen“ können die Festbesucher am Sonntag bei der Vesper allerlei nützliche Dinge ersteigern, welche die Festgemeinschaft im Vorfeld zusammengetragen hat. Das Geld ist für die Initiative Schöneres Ortsbild Hämelerwald (ISOH) bestimmt.

Eventagentur übernimmt die Kinderbetreuung

Ebenfalls neu ist der große Spiele- und Spaßnachmittag für Kinder. Dieser findet am Sonnabend, 3. August, statt und löst die bisherige Kinderdisco des Sparclubs zum Bahnhof ab. Für die Betreuung hat die Festgemeinschaft in diesem Jahr die Profis der hannoverschen Eventagentur Kinderspaß & Events ins Boot geholt.

Darüber hinaus gibt es beim Fest eine zusätzliche Trophäe: Die Frauengruppe Pina Colady’s besteht seit fünf Jahren und schießt daher eine Jubiläumsscheibe aus. Den im vergangenen Jahr eingeführten Themenabend setzen die Organisatoren fort. In diesem Jahr heißt das Motto Achtziger- und Neunzigerjahre, passend dazu wird auch das Zelt hergerichtet. Die Organisatoren würden sich zudem freuen, wenn Gäste in entsprechender Kleidung erscheinen.

Die Hämelerwalder Majestäten aus dem vergangenen Jahr: Maurice Kotz (von links), Mira Kamienke, Clarissa Achilles, Michael Papendieck, Aaron Miller und Dagmar Zok. Quelle: Michael Schütz

Fahnenempfang und Feuerwerk

Ansonsten hält die Festgemeinschaft, zu der außer den Pina Colady’s auch das Bürgercorps, die Junggesellschaft und der Verein KKS Tell gehören, beim Schützenfest an Bewährtem fest. Los geht es am Freitag, 2. August, um 15 Uhr mit dem traditionellen Kindernachmittag und verbilligten Preisen für Fahrgeschäfte. Um 18 Uhr gibt es am Gemeindebüro der Fahnenempfang und die traditionelle Schlüsselübergabe an den Hauptmann. Um 19 Uhr ist die Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof, um 20.30 Uhr proklamieren die Schützen ihre Könige im Zelt. Ab 21 Uhr steigt der Festball mit dem DJ-Party-Team, nach Einbruch der Dunkelheit gibt es das große Höhenfeuerwerk.

Festball mit Motto und Disco mit DJ

Am Sonnabend, 3. August, treffen sich die Schützen um 14 Uhr zum Austragen und Annageln der Königsscheiben. Um 15 Uhr beginnt der Spiele- und Spaßnachmittag im Zelt. Der Festball mit dem Motto Achtziger- und Neunzigerjahre ist dort für 20 Uhr geplant.

Für Sonntag, 4. August, schließlich bitten die Schützen zum Königsfrühstück mit Ehrungen und Ansprachen im Zelt. Dabei wird zudem die Gemeindescheibe übergeben. Der Festumzug setzt sich um 16 Uhr in Bewegung. Die Vesper mit Versteigerung ist für 19 Uhr vorgesehen. Ausklingen wird das Schützenfest ab 20 Uhr mit einem Discoabend mit DJ Galaxy. Der Eintritt ist frei.

Das Königsfrühstück geht zur Mittagszeit über die Bühne. Schützen, Vereine und Gäste stärken sich beim Königsfrühstück für den großen Festumzug. Quelle: Michael Schütz

Von Katja Eggers