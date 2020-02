Lehrte

In der Nacht zu Sonnabend ist es an der Lehrter Realschule an der Südstraße zu Beschädigungen gekommen. Nach Angaben der Polizei bewarfen unbekannte Täter dort Steine auf das Gebäude. Drei Fenster wurden dabei erheblich beschädigt. Außerdem wurden auch zwei Fenster der Mietcontainer auf dem Gelände der Schule durch Steinwürfe demoliert.

Die Polizei hat bislang keine Hinweise, hofft aber auf Tipps von Augenzeugen. Das Kommissariat ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Von Achim Gückel