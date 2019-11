Drei Landwirte in Lehrte-Ahlten wollen auf ihren Feldern Biotope für Insekten, Vögel und Kleintiere schaffen. Dafür suchen sie Sponsoren. Wie das Projekt zur Förderung der Artenvielfalt funktioniert, erklären sie am Freitagnachmittag in einer öffentlichen Veranstaltung.