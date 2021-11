Lehrte

Ein 57-jähriger Lehrter ist in der Nacht zum Sonntag gegen 2.45 Uhr in der Großen Moorstraße in eine Verkehrskontrolle geraten und musste einen Atemalkoholtest ablegen. Das Ergebnis zeigte schließlich 0,88 Promille an.

Den Lehrter erwartet nach Angaben der Polizei nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. Dabei hatte der Lehrter noch Glück, denn Fahren unter Alkoholeinfluss gilt nur ohne Ausfallerscheinungen bis zu einem Wert von 1,1 Promille als Ordnungswidrigkeit und wird nicht als Trunkenheitsfahrt geahndet.

Von Oliver Kühn