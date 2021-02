Lehrte: Fahrer schaltet Licht aus und flüchtet vor Polizei

Ahlten

Ein Autofahrer, der am Freitagabend in Ahlten einen Unfall mit einem Schaden von rund 1500 Euro verursachte, hat auf besonders dreiste Art versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nachdem er vom Unfallort an der Kreuzung Zum Großen Freien/Schlahdekamp geflüchtet war, sah er auf der Ahltener Straße einen Streifenwagen kommen, änderte seine Fahrtrichtung – und schaltete seine Scheinwerfer trotz Dunkelheit aus, um weiterhin unerkannt zu bleiben. Auf der Westtangente konnten die Beamten den Mann jedoch stellen. Ein Alkohol- und Drogentest war negativ.

Von Oliver Kühn