Lehrte

Die FDP Lehrte hat ihr Team für die Kommunalwahl aufgestellt: Für den Bereich der Lehrter Kernstadt gehen Lehrtes FDP-Vorsitzende Annette Sturm-Werner sowie Gerric Kleiber als Kandidaten für den Lehrter Stadtrat ins Rennen.

Sturm-Werner hat in der Kommunalpolitik bereits Erfahrung, sie sitzt seit 2016 im Lehrter Stadtrat und kandidiert in diesem Jahr auch für die Regionsversammlung. Gerric Kleiber ist einer der rund fünf Neumitglieder, die die FDP in den vergangenen Monaten in Lehrte hinzugewinnen konnte. Kleiber ist Elternratsvorsitzender in Lehrte und sitzt in dieser Funktion bereits im Lehrter Schulausschuss. „Er wird vor allem schulpolitische Themen einbringen“, so Sturm-Werner.

Sie freut sich, dass für die FDP in Lehrte Kandidatinnen und Kandidaten mit unterschiedlichen Schwerpunkten antreten. „Dank der zahlreichen Neumitglieder ist es uns gelungen, ein Team aufzustellen, das Kandidatinnen und Kandidaten mit Erfahrung und motivierte Gesichter vereint“, sagt Sturm-Werner. Unter den neuen Mitgliedern seien etliche jüngere Menschen. Lehrte folge damit dem bundesweiten Trend. Als Grund dafür sieht Sturm-Werner die Politik der FDP-Bundespartei in der Corona-Krise. „Viele wollen jetzt mit anpacken und vor Ort etwas mitgestalten“, so Sturm-Werner.

Dieter Münstermann kandidiert für den Stadtrat

Für den Lehrter Stadtrat wird zudem erneut Dieter Münstermann aus Lehrte-Ahlten kandidieren. Münstermann wird zusammen mit Jan Simon Sribelka auch für den Ortsrat in Lehrte-Ahlten ins Rennen gehen. Thomas Schorn, stellvertretender Bürgermeister in Hämelerwald, tritt ebenfalls erneut an. Für den Ortsrat Hämelerwald kandidieren zudem Hans-Jürgen Schneider und Renate Schneider. Weitere Kandidatinnen und Kandidaten sind Barbara Götting und Mira Teuber für Aligse sowie Holger Kettner für Arpke. Für Immensen kandidieren Fabian Fischer und Bernd Opitz.

In den kommenden Wochen will die FDP ihre Kandidatinnen und Kandidaten sowie ihre politischen Ideen näher vorstellen. Die Leitlinie für die Kommunalwahl steht bereits fest: „Wir wollen ein lebenswertes Lehrte für alle Lehrter Bürgerinnen und Bürger“, so die Vorsitzende.

Lehrtes FDP-Chefin Annette Sturm-Werner mit ihren drei Stellvertretern: Thomas Schorn (von links), Holger Kettner und Fabian Fischer. Quelle: privat

Von Patricia Oswald-Kipper