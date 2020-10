Lehrte

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße ist in seiner Freizeit eher dem Basketball zugeneigt, aber am Sonntagnachmittag war das Stadtoberhaupt auf dem Fußballplatz aktiv. Der Anlass war das erste Spiel des FC Lehrte auf dem neu angelegten Kunstrasenplatz am Hohnhorstweg. Dort absolvierte Prüße, gemeinsam mit Hauptsponsor Ihsan Kezer und dessen Sohn Sipan, den Anstoß und damit die Eröffnung des neuen Platzes.

Bürgermeister Frank Prüße (rechts), Hauptsponsor Ihsan Kezer (links) und sein Sohn und D-Jugend-Spieler Sipan (12) führen den Anstoß aus. Quelle: Michael Schütz

Am 1. Oktober sei der Platz abgenommen worden, sagte FC-Chef Marcus Bartscht. Der Verein hat es eigens so geplant, dass das erste Spiel das immer sehr brisante Stadtderby zwischen dem FC und dem Nachbarn SV 06 Lehrte sein würde, das mit einem 2:1-Auswärtssieg der 06er endete.

Platz kostet 700 000 Euro

Rund 700.000 Euro hat die Anlage gekostet, rechnete Bartscht vor. 150 000 Euro davon sind ein städtischer Zuschuss. Dazu kommt noch einmal der gleiche Betrag, den die Stadt normalerweise als jährliche Pflegepauschale gewährt. Diese Summe hat sich der Verein als Gesamtsumme auszahlen lassen. 100.000 schießt der Regionssportbund dazu. Damit bleibe dem Verein eine Investition von 300.000 Euro, erklärte der Vereinschef. Im Zweifel sollen dafür Darlehen aufgenommen werden, die über 15 Jahre getilgt würden. Allerdings gebe es eine große Spendenbereitschaft, sodass das Darlehen vermutlich deutlich geringer ausfallen werde. Ziel sei es, in 15 Jahren alle Schulden abgetragen zu haben. „Dann muss der Platz für rund 100.000 Euro erneuert werden.“ Möglicherweise halte der Platz aber auch deutlich länger als 15 Jahre, so Marcus Bartscht.

Vorteil für technisch gute Teams

Die Vorfreude auf den Rasen sei bei allen 320 Mitgliedern groß, hat Bartscht erfahren. „Jeder möchte schnell darauf spielen.“ Das Privileg des ersten Spiels aber hatten die Bezirksligakicker der ersten Herren, darunter die Verteidiger Dawid Dziegielewski und Dominic Fleischer. „Das ist ein Top-Platz“, zeigt sich Dziegielewski begeistert. „Das kommt einer technisch starken Mannschaft wie der unseren entgegen.“ Aber gerade als Verteidiger müsse man mit dem Grätschen jetzt vorsichtig sein. „Da hat man sich am Kunstrasen schnell mal eine aufgeratschte Stelle geholt“, sagte Dziegielewski.

Der große Pluspunkt sei, dass man auch im Winter am Ball trainieren könne. „Nur die Runden ums Dorf zu ziehen, ist nervig.“ Als Heimmannschaft habe man auch einen kleinen Vorteil gegenüber der Gastmannschaft, ergänzte Fleischer. „Der Ball springt anders auf.“ Wenn man immer auf dem Platz trainiere, kenne man das.

Sipan (12, von rechts) und Ihsan Kezer, FC-Chef Marcus Bartscht und Bürgermeister Frank Prüße bei der Eröffnung des Kunstrasenplatzes. Quelle: Michael Schütz

Bürgermeister Prüße : „Das ist die Investition wert“

Bürgermeister Prüße zeigte sich erfreut, mit dem FC-Platz neben dem 06-Platz, der unlängst ebenfalls eröffnet wurde, zwei neue Kunstrasenplätze in der Stadt zu haben, die auch andere Vereine nutzen können. „Das ist die Investition wert.“ Insbesondere gelte das für die Jugend. FC-Chef Bartscht freute sich, dass der Platz inzwischen über alle Parteigrenzen hinweg auf Zustimmung stoße. „Am Anfang gab es ja nur Widerstand“, erinnerte er an die heftigen Diskussionen, die im Sportausschuss der letztlich einstimmigen Ratsentscheidung für den Kunstrasen vorausgegangen waren.

