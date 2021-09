Lehrte

Die Lehrter Polizei ermittelt in einem Fall von Exhibitionismus, der sich in der Nacht zu Dienstag an der Steinstraße in Lehrte abgespielt hat. Gegen 4.15 Uhr näherte sich dort ein bislang unbekannter Mann einer 22-Jährigen, entblößte sein Geschlechtsteil und forderte die Frau auf, zu ihm zu kommen. Die Lehrterin reagierte geistesgegenwärtig, stieg auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Später zeigte sie den Vorfall bei der Polizei an.

Der Exhibitionist soll nach Beschreibung der Frau 30 bis 35 Jahre alt sein und kurze, mittelblonde Haare haben. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem gelben T-Shirt und dunkelblauen Jeans. Hinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel