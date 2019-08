Lehrte

Große Aufregung am Alten- und Pflegeheim Gloriapark an der Ahltener Straße: Dort ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung im dritten Obergeschoss gekommen. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot an. Die Einsatzkräfte ließen das Altenheim vorsorglich räumen. Sämtliche Bewohner und Mitarbeiter mussten den Gebäudekomplex verlassen, der sich zwischen Ahltener Straße und Gartenstraße erstreckt. Verletzt wurde niemand. Auch der Schaden hält sich in Grenzen.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger war der Brand in der Küchenzeile einer Wohnung entstanden. Auf dem offenbar nicht ausgestellten Herd seien „Kleingegenstände“ angekokelt. Dadurch habe es stark geraucht. Zunächst seien zwei Rauchmelder angesprungen, und die Lehrter Ortsfeuerwehr habe sich in Bewegung gesetzt. Als dann noch weitere drei Rauchmelder Alarm gaben, habe man zur Vorsicht sämtliche größeren Ortsfeuerwehren des Stadtgebiets zur Unterstützung angefordert – unter anderem jene aus Arpke und Ahlten. Wie viele Feuerwehrleute insgesamt am Gloriapark im Einsatz waren, ist noch unklar.

Feuerwehrleute geleiten Bewohner ins Freie

Feuerwehrleute unter Atemschutz begaben sich in den verrauchten dritten Stock des Altenheims und geleiteten von dort noch mehrere Bewohner nach draußen. Die Löscharbeiten gestalteten sich unkompliziert. Bereits gut eine Stunde nach dem Alarm war der Einsatz für die meisten Feuerwehrleute beendet.

Hinter der Glasfassade im dritten Obergeschoss des Altenheims arbeiten die Feuerwehrleute unter Atemschutz. Sie können den Brand in einer Wohnung schnell löschen. Quelle: Philipp Bader

Über die genaue Höhe des Schadens und die Anzahl der zwischenzeitlich evakuierten Bewohner und Mitarbeiter des Gloriaparks gibt es noch keine genauen Angaben.

Von Achim Gückel und Philipp Bader