Ahlten

Rauchmelder können nicht nur Leben retten, sondern auch größere Schäden verhindern – darauf weist die Feuerwehr immer wieder hin. Das belegt auch ein aktueller Fall in Ahlten. Dort war die Ortsfeuerwehr am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem vermeintlichen Küchenbrand an der Straße Zum Großen Freien alarmiert worden. Nachbarn hatten einen ausgelösten Rauchmelder in einer Erdgeschosswohnung gemeldet.

Beim Eintreffen sahen die Einsatzkräfte durch die Fenster bereits dichten Rauch. Weil unklar war, ob sich jemand in der Wohnung aufhielt, ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz in die Wohnung – und wurde schließlich in der Küche fündig. Dort stand angebranntes Essen auf dem noch eingeschalteten Herd. Personen hielten sich in der Wohnung jedoch nicht auf.

Anzeige

Das angebrannte Essen löschten die Feuerwehrleute unter dem Wasserhahn der Küchenspüle. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Druckbelüfter vom Rauch befreit. Während des Einsatzes musste die Straße im Bereich der Einsatzstelle zeitweise komplett gesperrt werden. Beim Einsatz war die Ortsfeuerwehr Ahlten mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften sowie der Stadtbrandmeister vor Ort.

Weitere NP+ Artikel

Rauchmelder sind seit dem Jahr 2015 Pflicht in allen Wohnungen in Niedersachsen. Denn Brandgeruch werde im Schlaf nicht wahrgenommen, sagt Christian Urban, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte. Urban betont, dass Nachbarn, die die Feuerwehr wegen eines piepsenden Rauchmelders alarmieren, der sich hinterher als Fehlalarm entpuppt, nicht zu Kosten des Einsatzes herangezogen werden. „Insofern sollte sich niemand davor scheuen, im Falle eines Falles die Feuerwehr zu rufen.“

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Oliver Kühn